Spis treści: 01 Jak wygląda roślina pieniążek?

02 Co oznaczają jasne plamy na liściach pieniążka?

03 Co oznaczają brązowe plamy na liściach pieniążka?

Jak wygląda roślina pieniążek?

Pieniążek to niewielka roślina uprawiana w doniczkach na domowym parapecie. Jego cechą charakterystyczną są okrągłe liście, które swoim kształtem przypominają monetę. Stąd potoczna nazwa pieli peperomiowatej. Pieniążek preferuje jasne miejsca, ale światło musi być rozproszone. Najlepsze podłoże to przepuszczalne i żyzne, sprawdzi się uniwersalna ziemia do roślin. Latem wymaga on podlewania co kilka dni, natomiast zimą wystarczy raz w tygodniu. Jest rośliną bardzo podatną na choroby grzybowe i znacznie lepiej znosi przesuszenie, niż przelanie.

Reklama

Polecamy: Jak rozmnożyć skrzydłokwiat? Możesz to zrobić z liścia lub w wodzie

Co oznaczają jasne plamy na liściach pieniążka?

Zdjęcie By pieniążek był zdrowy i bujnie rósł, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Pilea podobnie jak inne rośliny, wymaga odpowiedniej troski ze strony właściciela. Niepokojące mogą być jasne plamy na liściach, które zwiastują kilka rzeczy. Występowanie na liściach pieniążka białych przebarwień, może świadczyć o nadmiarze różnych minerałów. W miarę możliwości zrezygnuj z podlewania pilei wodą z kranu, a wybierz deszczówkę. Zadbaj też o umiarkowane nawożenie, które przeprowadź wiosenną lub letnią porą.

Jeśli na liściach zauważysz żółte plamy, może oznaczać, że w pomieszczeniu występuje zbyt suche powietrze. Wskazane jest częste zraszanie liści pieniążka, dzięki czemu przestaną się one zwijać i opadać. Możesz też położyć doniczkę na keramzycie i zalać go wodą: parująca ciecz nawilży liście.

Co oznaczają brązowe plamy na liściach pieniążka?

Zdjęcie Pilea to roślina, która ma liście, przypominające monety, stąd potoczna nazwa "pieniążek" / 123RF/PICSEL

Niepokojące mogą być również brązowe plamy, pojawiające się na liściach pilei. Jest to objaw choroby grzybowej, która pomału zajmuje całą roślinę. Najczęściej to szara pleśń, która powstaje w wyniku zbyt niskiej temperatury pomieszczenia lub nadmiernej wilgoci. Zazwyczaj wystarcza usunięcie chorych liści, ale w poważniejszych przypadkach, niezbędne będzie użycie środków grzybobójczych.

Innymi objawem pojawienia się brązowych przebarwień na liściach pieniążka, jest atak szkodników. Najczęściej występujące to mszyce, wełnowce czy przędziorki. Do ich rozwoju przyczynia się zbyt suche powietrze i wysoka temperatura. By pozbyć się owadów, zastosuj opryski na bazie naturalnych składników. Gdy te nie podziałają, konieczne będzie użycie chemicznych preparatów.

Zobacz: Zetnij kilka gałązek i wkop głęboko do ziemi z tym minerałem. Jak rozmnożyć drzewko szczęścia?