Spis treści: 01 W jakiej doniczce powinny być storczyki? Na to zwróć uwagę

02 Do jakiej doniczki przesadzić storczyka? W takiej czuje się najlepiej

03 Czy osłonka do storczyka musi być przezroczysta? Oto dlaczego

W jakiej doniczce powinny być storczyki? Na to zwróć uwagę

Storczyki, będąc już stałymi bywalcami wielu domów, od lat królują na parapetach. Zachwycają nie tylko egzotycznym wyglądem i kolorowymi kwiatami, ale również stosunkowo łatwą pielęgnacją. Chcąc jednak cieszyć się ich urodą przez długie tygodnie, należy poświęcić im sporo uwagi. Prosty błąd już na samym wstępie sprawi, że kwiaty szybko zmarnieją i zżółkną.

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia w uprawie storczyków jest nieodpowiednio dobrana doniczka. Orchidee mają w tym obszarze swój typ, dobrze czując się tylko w wybranych osłonkach.

Reklama

Czego nie lubią storczyki? Wręcz nie znoszą bezpośredniego towarzystwa dekoracyjnych, szkliwionych i malowanych donic, a umieszczone w nich szybko okażą swoje niezadowolenie, marniejąc. W przeciwieństwie do innych roślin doniczkowych storczyki są bowiem niezwykle delikatne, a ich korzenie i liście wyjątkowo wrażliwe na związki zawarte w farbach i szkliwie. Narażone na kontakt z nimi, zrzucą kwiaty i zeschną. Gdzie więc je umieścić?

Zobacz również: Dodaj kilka kropel do storczyka. Pobudzisz w ten sposób krnąbrną roślinę

Do jakiej doniczki przesadzić storczyka? W takiej czuje się najlepiej

Większość uprawianych w domowych warunkach storczyków to pochodzące z lasów tropikalnych epifity. Te w naturze osiedlają się na koronach drzew, mając tam nieograniczony dostęp do powietrza i światła. Podobne warunki, mocno zbliżone do tych, jakie znają z naturalnego środowiska, warto zapewnić orchideom również w domowym zaciszu. Wtedy będą zachwycać swoją kondycją i ilością wypuszczanych kwiatów.

Zdjęcie Do jakiej doniczki przesadzić storczyka? W takiej czuje się najlepiej / 123RF/PICSEL

Dostęp korzeni storczyka do światła i powietrza zapewni plastikowa, przezroczysta doniczka. Ta przeznaczona specjalnie do uprawy tych roślin posiada dodatkowo duży otwór w dnie, który umożliwia odprowadzanie nadmiaru wody z podlewania.

Zobacz również: Storczyk uparcie odmawia kwitnienia? Domaga się prostej odżywki

Czy osłonka do storczyka musi być przezroczysta? Oto dlaczego

Umieszczenie storczyka w przezroczystej doniczce ma jeszcze jedną, ważną zaletę. Przez jej ścianki obserwować można bowiem korzenie roślin, ustalając tym samym najdogodniejszy moment podlewania. Kiedy te są suche, należy dostarczyć orchidei wody. Przezroczysta osłonka ochroni więc roślinę przed przesuszeniem, ale również przelaniem.

Przezroczystość osłonki nie oznacza jednak, iż nie można w tym aspekcie lekko zaszaleć. W sklepach znaleźć można bowiem doniczki z ozdobnego, bezbarwnego szkła z efektem spękania, czy półprzezroczystego plastiku z półmatowymi ściankami. Nie brakuje również tych z lekko barwionego szkła, co pozwoli połączyć przyjemnie z pożytecznym - ozdobność osłonki i jej, ważną dla kondycji rośliny, przezroczystość.

Zobacz również: Kwiaciarki stosują ten trik na potęgę. Storczyki obsypują się kwiatami jak szalone