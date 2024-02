Spis treści: 01 Pomidorowy nawóz do storczyków

Jak stosować odżywkę na bazie pomidorów?

Bogaty skład nawozu z pomidora

Pomidorowy nawóz do storczyków

Storczyki to przyciągające wzrok rośliny, ale dość wybredne i kapryśne jeśli chodzi o warunki uprawy. Wystarczy krótkotrwałe opuszczenie się w pielęgnacji, a szybko okaże niezadowolenie, które odbije się na kwiatach i liściach. Storczyk preferuje wzrastanie w jasnych miejscach, które zapewnią mu wilgotność na poziomie ok. 60% i temperaturę oscylującą w okolicach 20-25 st. C. Na tym wymagania się nie kończą. Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty, zapewnijmy mu specjalistyczne podłoże wymieszane z keramzytem i dodatkiem kory roślin iglastych.

Samo światło, podlewanie i dbanie o wilgotność powietrza nie wystarczą. Czym nawozić storczyki, żeby ładnie kwitły? Odpowiedzi możemy szukać w sklepowych odżywkach, jednak o wiele lepiej przygotować domowy specyfik na bazie pomidora. Odżywka pomidorowa jest banalna w wykonaniu, a wymaga jedynie jednej sztuki warzywa i ok. 250-300 ml wody. Dorodnego pomidora wkładamy do kielicha blendera, dolewamy wodę i miksujemy na gładką masę. W kolejnym kroku odcedzamy powstały płyn i odżywka jest gotowa do użycia.

Jak stosować odżywkę na bazie pomidorów?

Kiedy daje się nawóz do storczyków? Odpowiedź na to pytanie na ogół zależna jest od odmiany rośliny, którą uprawiamy w zaciszu domowym. Floryści wskazują jednak jeden uniwersalny termin podawania odżywki. Najlepiej zrobić to w momencie, gdy storczyk wypuści nowy liść lub kwiat. Żeby tak się stało, przyjdzie nam poczekać do cieplejszych miesięcy oraz wybudzenia się rośliny z długiego snu zimowego. Specjaliści podkreślają, by nie zwlekać z zastosowaniem zasilacza na bazie pomidorów jeśli roślina jest w wyjątkowo złym stanie.

Zdjęcie Odżywka na bazie wody i pomidora doda wigoru storczykowi / 123RF/PICSEL

Jak najlepiej nawozić storczyki? Nawóz przygotowany z pomidora możemy zastosować na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na zwyczajnym podlaniu rośliny gotowym nawozem, a drugi zakłada zamoczenie miękkiej szmatki w płynie i delikatne przecieranie liści storczyka. Jak często stosować odżywki do storczyka? Najlepiej trzymać się regularnego harmonogramu i używać nawozu co dwa tygodnie. Cierpliwość i wytrwałość sprawią, że roślina odpłaci się nowymi liśćmi i kwiatami.

Bogaty skład nawozu z pomidora

Włączenie naturalnych nawozów do pielęgnacji storczyków to prosty sposób na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy. Choć sklepowe specyfiki często bardzo szybko dają spektakularne efekty, na dłuższą metę potrafią być dość dużym obciążeniem dla portfela. Wykorzystanie domowej odżywki na bazie pomidora do storczyków dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych. Podlewając ulubiony gatunek mieszanką na bazie popularnego dodatku kanapkowego, dostarczamy mu m.in.:

potasu,

fosforu,

wapnia,

żelaza,

witaminy A,

witaminy C,

witamin z grupy B.

Przy regularnym stosowaniu takiego specyfiku możemy spodziewać się prawdziwego wodospadu okazałych kwiatów oraz zdrowych liści. Warto jednak pamiętać, że samo włączenie odżywki niewiele da, jeśli zaniedbamy codzienną pielęgnację rośliny.

