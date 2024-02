Spis treści: 01 Jak podlewać storczyki?

Storczyki cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. Nie są dość skomplikowane w pielęgnacji, a stanowią piękną ozdobę pomieszczeń. Oczywiście, aby cieszyły oczy, należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Jak podlewać storczyki?

Jedną z nich jest odpowiednie podlewanie. Kiedy podlewać storczyki? Najlepiej robić to rano. Co więcej, storczyka lepiej przesuszyć niż przelać, bo nadmiar wody prowadzi do żółknięcia liści i w efekcie roślina obumiera.

Latem najlepiej podlewać go raz w tygodniu, a zimą - raz na dwa tygodnie. Storczyk lubi też wodne kąpiele - tutaj sprawdzi się moczenie osłonki w misce napełnionej wodą. Po upływie 30 minut należy storczyka wyciągnąć i poczekać, aż zniknie nadmiar wody. Jeśli zauważymy, że korzenie rośliny robią się szare, to sygnał, że wymaga natychmiastowego podlania.

Roślina lubi jasne stanowiska. Zdecydowanie nie sprawdzą się miejsca zacienione. Trzeba też uważać z przesadną ekspozycją na słońce, bo to z kolei może wywołać poparzenia na liściach i co się z tym wiąże - osłabiać roślinę. Ważna jest również odpowiednia temperatura - zbyt wysoka raczej nie pomaga w kwitnięciu. Dlatego też warto zadbać o to, by temperatura w pomieszczeniu nie była niższa niż 17 st. Celsjusza.

Właściwe podlewanie to jedno. Czasami zdarza się, że storczyk - pomimo odpowiedniej pielęgnacji - marnieje w oczach. W końcu słynie z tego, że jest dość kapryśną rośliną. Jeśli wykluczymy kwestie chorób, niewłaściwego stanowiska i innych tego typu czynników, warto bliżej przyjrzeć się doniczce, w której znajduje się roślina. Okazuje się, że to właśnie w niej może tkwić problem. Jakiej doniczki absolutnie unikać?

Storczyki jej nie znoszą. Absolutnie nie kupuj

Zdjęcie Storczyk to dość kapryśna roślina. Warto dbać o regularną pielęgnację / 123RF/PICSEL

Storczyk znajduje się w doniczce, która nie przepuszcza światła? Lepiej od razu zamień ją na przezroczystą. Dlaczego? Storczyki potrzebują dużej ilości światła i powietrza - w końcu a środowisku naturalnym rosną jako epifity na drzewach, zwłaszcza w strefie międzyzwrotnikowej. Niektóre rosną na skałach. Z kolei okazy w strefie umiarkowanej rosną w ziemi na łąkach i w lasach.

Chociaż warunki podobne do naturalnych w domu czy mieszkaniu są dość trudne do zapewnienia, przezroczysta doniczka może nieco w tym pomóc. Możemy sięgnąć po model plastikowy lub szklany.

Jeśli umieścimy w niej storczyka, ten po pewnym czasie odwdzięczy się sporą ilością pięknych kwiatów. Korzenie będą miały dostęp do światła i powietrza, co pobudzi roślinę do kwitnięcia. Ważne też, aby doniczka miała otwór służący do odprowadzania wody. Ten prosty trik pozwala chronić storczyka przed przelaniem.

To jednak nie koniec plusów. Odpowiednia doniczka pozwoli na obserwację korzeni - jeśli zobaczymy, że są suche, roślinie należy niezwłocznie dostarczyć odpowiedniej dawki wody.

Dlatego też lepiej unikać ciemnych doniczek, które raczej nie pomogą storczykowi w tym, by uginał się od kwiatów.

