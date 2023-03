Uprawa storczyka. Jakich zasad trzeba przestrzegać?

W przypadku podlewania zaleca się robić to rano. Polecanym sposobem jest zanurzanie doniczki ze storczykiem w wodzie na kwadrans. Najlepiej robić to raz na mniej więcej 10 dni. By jednak mieć pewność, kiedy storczyk naprawdę potrzebuje wody, wystarczy przyjrzeć się jego korzeniom. Gdy przybierają odcień bieli bądź srebra to znak, że czas na podlanie. Trzeba jednak uważać, by nie przelać orchidei. Wówczas roślina zacznie gnić.

Poza tym warto pamiętać, że storczyki tolerują temperaturę, która waha się od 20 do 23 st. C i najlepiej rosną w przezroczystych osłonkach.

Jak uratować storczyka?

Mimo że uprawa storczyków nie należy do najtrudniejszych, to zdarza się, że z różnych powodów zaczynają więdnąć lub gnić, a ich liście stają się żółte.

Przyczyn zaburzenia rozwoju storczyka może być wiele - m.in. nieodpowiednia ilość wody oraz światła słonecznego, czy też choroby grzybowe.

Wiele osób zastanawia się, czy można uratować zgniłe i zżółkłe storczyki. Jak się okazuje, tak i to w prosty oraz tani sposób. Z pomocą przychodzi cynamon, który działa przeciwgrzybiczo.

Chcąc uratować storczyka, należy usunąć jego zżółkłe liście, a następnie przesadzić go do nowej osłonki. Wówczas można użyć laski cynamonu i umieścić ją w podłożu jak najbliżej korzeni bądź posypać korzenie przyprawą w proszku.

Dzięki temu sposobowi, a także przestrzeganiu zasad dotyczących podlewania oraz dostępu do promieni słonecznych storczyk znów bujnie zakwitnie.

