Co to jest czad?

Tlenek węgla jest znany również pod nazwą czad lub cichy zabójca. Gaz ten wykazuje właściwości trujące, jest niewidoczny, nie ma smaku, ani zapachu.



Czad powstaje w wyniku niecałkowitego spalania materiałów palnych. Jego źródłem mogą być piece opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Do zatrucia może dojść również podczas pożarów, do których często dochodzi właśnie w okresie grzewczym, lub podczas cofki.



Do ich przyczyn można zaliczyć m.in. wady urządzeń grzewczych lub ich niewłaściwą eksploatację. Do zatrucia czadem może przyczynić się lekceważenia kontroli przewodów wentylacyjnych oraz eksploatacja uszkodzonych pieców. Ponadto ryzyko zatrucia tlenkiem węgla zwiększa się w przypadku nieszczelnych przewodów, braku dopływu powietrza do urządzeń oraz zasłoniętych kratek.



Dlaczego tlenek węgla jest niebezpieczny?

Tlenek węgla to trujący gaz, który może prowadzić nie tylko do utraty zdrowia, ale także życia. Czad po przedostaniu się do organizmu utrudnia lub uniemożliwia transport tlenu we krwi, za który odpowiada hemoglobina.



Czad jest niewyczuwalny, więc niezauważony przedostaje się do naszego krwiobiegu. Często do rozpoznania zatrucia dochodzi dopiero w momencie odczuwania silnych objawów.



Lekkie zatrucie czadem objawia się mdłościami, wymiotami i lekkim bólem głowy, a także zmęczeniem i osłabieniem. Gdy dochodzi do średniego zatrucia tlenkiem węgla, organizm próbuje zasygnalizować to mocniejszym bólem głowy i sennością. Oprócz tego pojawia się trudność z oddychaniem, a także zaburzenie rytmu serca, świadomości i równowagi. Utrata przytomności oraz drgawki występują w momencie ciężkiego zatrucia.



Straż Pożarna apeluje

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.



Państwowa Straż Pożarna podkreśla, jak ważne są okresowe przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji wentylacyjnej. W obiektach opalanych paliwem stałym, czyli np. drewnem lub węglem przeglądy powinny być wykonywane cztery razy w roku. W przypadku paliw ciekłych i gazowych dwa razy w roku.

Oprócz tego strażacy apelują, by instalować w domach i mieszkaniach czujki tlenku węgla oraz dbać o ich właściwy stan techniczny. Wyrażają chęć pomocy osobom starszym w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

Chociaż czujki tlenku węgla nie zastąpią przeglądów technicznych, to pozwolą na wykrycie nawet najmniejszego stężenia czadu w powietrzu.



W zapobieganiu zatruciu tlenkiem węgla istotną kwestią jest wietrzenie pomieszczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na to w przypadku korzystania z kuchenki gazowej lub węglowej. Ponadto ważne, by nie zasłaniać i nie zaklejać otworów nawiewowych oraz kratek wentylacyjnych.



W przypadku wymiany okien na nowe należy przyjrzeć się ich szczelności. Wszystko po to, by nie doszło do zaburzenia wentylacji pomieszczenia.



Tlenek węgla nie bez przyczyny jest nazywany cichym zabójcą. Nie bagatelizujmy więc nawet najmniejszych sygnałów wysyłanych przez nasz organizm. W momencie rozpoznania obecności tlenku węgla w powietrzu należy otworzyć wszystkie okna, opuścić budynek i wezwać służby ratunkowe.

