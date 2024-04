Dlaczego tulipany nie kwitną?

Bajecznie kolorowe tulipany to wdzięczne kwiaty, które nie tylko chętnie wybieramy jako ozdobę do wazonu, ale także sadzimy w przydomowych ogródkach. Wśród wielu osób uchodzą za roślinę niemalże bezobsługową, której do szczęścia wystarczy jedynie dostęp do promieni słonecznych i nieco wody. To całkowicie mylne przekonanie, które nie tylko nie przyniesie upragnionych efektów, ale dodatkowo osłabi rośliny i zahamuje ich kwitnienie.

Zdarza się, że nawet odpowiednia porcja nawodnienia i właściwe naświetlenie nie wywołują wyczekiwanego rozkwitu tulipanów. Dlaczego tak się dzieje? Nauczeni wieloletnim doświadczeniem ogrodnicy podkreślają, że składa się na to kilka głównych czynników. Pierwszym są warunki glebowe. Tulipany potrzebują żyznego i przepuszczalnego podłoża z dawką nawozu mineralnego zastosowanego jeszcze przed nadejściem wiosny. Druga kwestia tyczy się wyboru samych cebulek. Uszkodzone lub chore nie wydadzą kwitnących tulipanów.

Termin sadzenia a rozkwit tulipanów

Czy czas, w którym sadzimy cebulki tulipanów do gruntu, wpływa na obfite kwitnienie lub jego całkowity brak? Okazuje się to bardziej prawdopodobne, niż można by sądzić. Doświadczeni ogrodnicy cierpliwie podkreślają, że najlepszym terminem na wykonanie tej czynności jest przełom września i października. To właśnie wtedy cebulki zdążą się odpowiednio ukorzenić przed nastaniem mrozów. Jeśli więc zamarzy nam się pole tulipanów w marcu lub kwietniu, musimy uzbroić się w cierpliwość.

Kiedy sadzić cebulki tulipanów? 123RF/PICSEL

Specjaliści dodają, by nie czekać zbyt długo na umieszczenie cebulek tulipanów na docelowych stanowiskach. Wystarczy chwila zwłoki do listopada, a istnieje spora szansa, że wiosną nie odwdzięczą się bujnym kwitnieniem. Gdzie doszukiwać się powodu takiej sytuacji? Najprawdopodobniej cebulki nie zdążyły wypuścić odpowiednio silnych korzeni, czego efektem będzie wytworzenie samych liści. Ryzyko wzrasta także wtedy, gdy kupimy przecenione cebulki kwiatów po sezonie. Jeśli zdecydujemy się na taki zakup, zacznijmy od posadzenia ich w doniczkach, a dopiero na przełomie marca i kwietnia wynieśmy do ogrodu.

Jak dbać o tulipany?

Powodów braku rozkwitu tulipanów jest co najmniej kilka. Kilka możemy wyeliminować już na etapie sadzenia cebulek do ogrodu. Tulipany najlepiej czują się w towarzystwie bylin, które z chęcią pobiorą od nich nadmiar wody. Pięknie kwitnące i różnokolorowe rośliny cieszą oko w sezonie. Jak potraktować które, które przekwitną? Doradza się, by oberwać zeschnięte pędy, jednak pozostawić liście w spokoju.

Tulipany są gatunkiem, który potrzebuje czasu na powolną i spokojną regenerację. W sezonie obok cebuli matecznej wytwarzane są także nowe cebulki, nazywane przybyszowymi. To właśnie one zastępują pierwotną cebulę. Możemy wykopać je dopiero wtedy, gdy liście całkowicie uschną. Zaczynamy od wykopania cebulek z ziemi, oczyszczamy je z nadmiaru podłoża i pozostawiamy do wyschnięcia. Część osób preferuje pozostawienie cebulek tulipanów w ziemi, ale specjaliści podkreślają, że takie zachowania widocznie obniży jakość kwitnienia.

