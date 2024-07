Pochodzi z Afryki, jest zaliczany do roślin dyniowatych. Oto arbuz, który jest uprawiany na całym świecie i występuje w ponad 1200 odmianach. Owoc - jadalna i największa część rośliny - składa się z ciemnozielonej skórki w jaśniejsze plamy i miąższu.

Arbuz: właściwości

Owoce mogą ważyć do 5 kilogramów. Miąższ arbuza w 92 proc. składa się z wody i w 6 proc. z cukru. Pozostałą część owocu stanowią białko, witaminy, minerały i błonnik. Arbuzy zawierają witaminę A, E i witaminy z grupy B oraz potas, żelazo, miedź, mangan, cynk, magnez i niewielką ilość sodu. Co więcej, arbuz to skarbnica luteiny, karotenoidów, likopenu, zeaksantyny i kryptoksantyny. 100 g arbuza to ok. 40 kcal.

Po arbuz warto sięgać w upalne dni. Może stanowić osobną przekąskę, albo dodatek do sałatek lub koktajli. Dzięki temu dostarczymy organizmowi niemal 30 proc. zapotrzebowania na wodę.

Większość z nas wyrzuca pestki arbuza. Warto pamiętać, że są nie tylko jadalne, ale i bardzo zdrowe. Zawierają niemal 30 proc. białka, stanowią skoncentrowane źródło substancji bioaktywnych. Mogą być suszone, pieczone czy zmielone na mąkę.

Jak wybrać dobrego arbuza? Bosacka radzi, by zwrócić uwagę na ten szczegół

Jak widać, arbuz niejedno ma imię. Tym razem postanowiła wziąć go pod lupę Katarzyna Bosacka. Na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię Polaków jako ekspertka od zdrowego żywienia i robienia świadomych zakupów. A to dzięki prowadzeniu programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję".

Bosacka pozostaje w regularnym kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie obserwuje ją 179 tys. użytkowników. Na profilu publikuje kulinarne porady, doradza na co zwracać uwagę w trakcie zakupów i rozprawia się ze składami produktów widniejącymi na etykietach a deklarowanymi przez producenta.

- Lubicie arbuza? Czym się kierujecie wybierając go w sklepie? - napisała w najnowszym poście. - Mam dziś dla Was rolkę z poradami.



W nagraniu Bosacka wymieniła trzy rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę podczas kupowania arbuza.

- Po pierwsze: niech będzie zawodnikiem wagi ciężkiej. On naprawdę powinien mieć swoją wagę. Po drugie: skórka. Niektórzy mówią, że matowa, inni mówią, że błyszcząca, nieprawda. Tak naprawdę arbuz, który jest dojrzały, będzie miał taką dużą plamę, która wiąże się z tym, że on sobie po prostu długo leżał na tym właśnie boku i długo dojrzewał. Trzecia rzecz: arbuz powinien być dźwięczny. Jeśli do niego zapukamy, powinien wydawać tubalny odgłos - wyjaśniła ekspertka.

