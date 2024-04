W przypadku większości roślin doniczkowych najlepszym terminem na przesadzanie jest marzec oraz kwiecień. Wczesną wiosną uśpione gatunku powoli zaczynają budzić się do życia po długiej zimie. Umieszczenie ich w komfortowej doniczce, wypełnionej ziemią, która obfituje w składniki odżywcze, da im dobry start w nowy sezon. Starsze rośliny doniczkowe wymagają przesadzania co o. 2-3 lata.

Spowolniony wzrost oraz wystające z doniczki korzenie to sygnał, że roślina przestaje się mieścić w obecnej donicy. Doświadczeni floryści podkreślają, by zawsze kierować się specyfiką oraz potrzebami danego gatunku. Dzięki temu najlepiej dostosujemy termin przesadzania i unikniemy zaplanowania tej czynności na okres kwitnienia. Specjaliści zdecydowanie odradzają przesadzanie roślin zimą. Zasada ta nie dotyczy jedynie nowo zakupionych roślin, które wymagają przeniesienia do nowej doniczki i świeżego podłoża.

Po delikatnym oraz ostrożnym wyciągnięciu rośliny z dotychczasowej doniczki warto poświęcić chwilę na rozluźnienie bryły korzeniowej. Zanim włożymy roślinę do nowej doniczki, możemy zanurzyć jej korzenie w specjalnym preparacie stymulującym. Kolejny etap polega na wysypaniu warstwy ziemi na wykonany wcześniej drenaż. Następnie wkładamy roślinę do doniczki, dosypujemy kolejną porcję podłoża i lekko ugniatamy. Floryści zaznaczają, by zachować ok. 1-2 cm wolnego miejsca od góry doniczki.