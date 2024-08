Kiedy ścinać lawendę do suszenia?

Wiele zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz bieżącej obserwacji rośliny. Szczyt sezonu na lawendę przypada na lipiec oraz sierpień. Zaleca się ścinać kwiaty, które nie są jeszcze w pełni rozwinięte, więc nie warto zwlekać.

Istotna jest również pora dnia. Lawendę do suszenia należy zbierać w samo południe. Właśnie wtedy kwiaty są najbardziej bogate w cenne olejki eteryczne. Za wszelką cenę unikaj tego zabiegu o poranku i wieczorem. Wilgoć panująca w tych godzinach będzie sprzyjać rozwojowi pleśni na dekoracyjnych gałązkach. Używaj ostrych nożyc lub sekatora, aby cięcie było precyzyjne.

Lawenda pięknie wygląda w ogrodach. Na tym jednak nie koniec jej atutów 123RF/PICSEL

Jak suszyć lawendę? Wskazówki, dzięki którym zachowa wygląd i aromat

Proces nie jest skomplikowany, ale wymaga cierpliwości i odpowiednich warunków. Prawidłowo wysuszona lawenda zachowuje ładny kolor i przyjemny aromat. Dzięki temu będzie wartościowym surowcem do dalszych poczynań i wszechstronnego zastosowania kwiatów.

Przede wszystkim zapomnij o przyspieszaniu suszenia lawendy poprzez umieszczenie jej w piekarniku lub w nasłonecznionym miejscu. W takich warunkach z dekoracyjnych płatków niewiele zostanie i straca zupełnie cenne właściwości.

Po ścięciu lawendy w pogodny dzień, gałązki zbierz w pęczki i przewiąż je sznurkiem.

Zawieś je do góry nogami w przewiewnym, suchym i zacienionym miejscu.

Podczas suszenia nie należy dotykać kwiatostanów.

Proces potrwa około siedmiu dni. Po upływie tego czasu zacznij działać. Podpowiadamy, co można zrobić z lawendy.

Bukiety lawendy do suszenia nie powinny być zbyt duże, aby delikatne kwiaty nie zostały zgniecione 123RF/PICSEL

Mole nie znoszą tego zapachu

Pęczki suszonej lawendy świetnie sprawdzają się jako dekoracja wnętrz. Nie warto jednak sprowadzać jej właściwości wyłącznie do celów ozdobnych. Dzięki niej uporasz się z uciążliwymi szkodnikami, które lgną do domów na potęgę. Lawenda na mole (zarówno spożywcze, jak i odzieżowe) skutecznie je przegoni. Wystarczy, że suszoną roślinę włożysz do materiałowych saszetek (najlepiej lnianych lub bawełnianych) i rozłożysz w szafkach kuchennych oraz w garderobie.

Domowy peeling do stóp i ciała

Samodzielne zrobienie kosmetyków w zaciszu własnej łazienki wcale nie jest trudne. Wykorzystasz do tego tylko naturalne produkty, za które skóra będzie wdzięczna. W pielęgnacji ciała uwzględnij lawendowy peeling, który doskonale złuszcza martwy naskórek, pomoże uporać się nawet ze zrogowaciałymi piętami.

Do miseczki wlej 1/3 szklanki oleju roślinnego (bardzo dobrze właściwości pielęgnacyjne ma np. olej z pestek winogron). Dodaj ½ szklanki soli morskiej i jedną łyżkę suszonej lawendy. Wszystko dokładnie wymieszaj. Naturalny peeling od razu nadaje się do użycia. Po zakończeniu rytuału pielęgnacyjnego spłucz go ciepłą wodą — skóra będzie miękka i delikatna.

Lawenda w kuchni zaskoczy niejednego smakosza

Kulinarne zastosowanie lawendy kojarzy się pewnie w pierwszej chwili z urozmaiceniem smaku napojów i deserów. Całkiem słusznie, choć zawsze warto próbować nowych, niekoniecznie oczywistych połączeń. Jednym z nich jest kawa z syropem lawendowym domowej roboty. Podejrzewamy, że wielu kawoszom taki zestaw może wydawać się co najmniej zaskakujący. Będzie to jednak bardzo pozytywna niespodzianka.

Do przygotowania można wykorzystać zarówno świeżą, jak i suszoną lawendę. Wyjaśniamy, jak zrobić syrop lawendowy krok po kroku.

Zagotuj litr wody, następnie wsyp szklankę cukru (jego ilość możesz zmniejszyć, jeśli nie przepadasz za zbyt słodkimi dodatkami).

Wymieszaj, a gdy cukier się rozpuści, dodaj szklankę kwiatów lawendy. Gotuj przez 10 minut.

Wlej sok wyciśnięty z jednej cytryny albo limonki i gotuj jeszcze przez 2 minuty.

Przecedź i wlej do szklanego słoiczka. Odrobina dodana do kawy kapitalnie wzbogaci jej smak. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by uzupełniać lawendowym syropem filiżankę herbaty albo domową lemoniadę.

