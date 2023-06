Dodatkowe pieniądze dla seniorów w czerwcu. Nie każdy emeryt wie o tych dodatkach

W tej sytuacji sąsiad może zażądać rozbiórki ogrodzenia. Przepisy mówią jasno Storczyki to rodzaj bylin należących do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Dla większości z nich środowiskiem naturalnym jest dżungla, stąd preferują bardzo szczególne warunki: wilgotne powietrze oraz dużą amplitudę temperatury między dniem i nocą. Zastosowane podłoże powinno umożliwiać napowietrzanie korzeni roślin i dobre odprowadzanie wody.

Storczyki to jedne z najchętniej uprawianych roślin w domu. Są piękne i bardzo efektowne, ale jednocześnie wybredne i wymagające. Potrzebują też odpowiedniej pielęgnacji i regularnego nawożenia.

Większość storczyków pochodzi z egzotycznych rejonów świata, część rośnie dziko w Polsce. To sprawia, że rośliny, które pojawiają się w naszych domach, to bardzo często krzyżówki międzygatunkowe, mające różne, specyficzne wymagania. Warto więc na początek dowiedzieć się, jakie storczyki mamy w domu i jakich dawek nawozu potrzebują.

Storczyków nie należy nawozić bezpośrednio po przesadzeniu i od razu po zakupie. Najlepiej odczekać ok. trzy miesiące przed wprowadzaniem nawozu do świeżo przesadzonej rośliny i około dwóch miesięcy przed nawożeniem nowej rośliny. Nawozów nie wolno stosować także na nadmiernie przesuszone podłoże - roślina musi być zawsze wcześniej obficie podlana.

Storczyków nie należy nawozić także w okresie przedłużającej się pochmurnej pogody. Intensywność fotosyntezy jest wtedy mocno obniżona i roślina nie jest w stanie właściwie wykorzystać wszystkich składników pokarmowych.

Kiedy powinno się nawozić storczyki?

W kwestii nawożenia storczyków czas ma fundamentalne znaczenie. Najlepiej robić to wiosną i latem (kwiecień-sierpień) - wtedy silnie się rozrastają i zawiązują pąki kwiatowe. Na przełomie września i października ich wymagania pokarmowe maleją, a zimą nie potrzebują już nawozu.

Jakich składników potrzebują storczyki?

Najważniejsze składniki, które są niezbędne to prawidłowego wzrostu storczyków to:

Azot - podstawowy budulec liści. Gdy go brakuje, karłowacieją

Bor - potrzebny m.in. do wypuszczania młodych liści

Cynk - wzmacnia odporność

Fosfor - niezbędny do zawiązywania pąków kwiatowych. Gdy storczykom brakuje fosforu, czerwienieją im liście

Magnez - stymuluje fotosyntezę, dzięki niemu storczyki szybciej rosną

Mangan - ułatwia pobieranie większej ilości azotu i fosforu

Miedź - potrzebna m.in. do wykształcenia kwiatów

Potas - odpowiada m.in. za gospodarkę wodną i procesy energetyczne w tkankach. Gdy roślinom brakuje potasu, liście się marszczą

Wapń - niezbędny do budowy ścian komórkowych storczyków

Żelazo - potrzebne m.in. do fotosyntezy.

Storczyki można nawozić gotowymi mieszankami lub zdecydować się na naturalne, domowe odżywki np. tą na bazie suszonego czosnku. Jak ją przygotować?

Zdjęcie Storczykom przypadnie do gustu nawóz z czosnkiem / 123RF/PICSEL

Suszony czosnek do storczyka. Zakwitnie jak nigdy wcześniej

Aby przygotować odżywkę do storczyka na bazie czosnku, należy po prostu wsypać do doniczki łyżeczkę suszonego czosnku. Ważne, by w przyprawie nie było soli i ostrych dodatków, które mogłyby uszkodzić roślinę.

Suszony czosnek należy wsypywać do doniczki raz w miesiącu, a następnie podlewać i pielęgnować roślinę jak zawsze. Storczyk będzie silniejszy, odżywiony i zakwitnie jak nigdy wcześniej.



