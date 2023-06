Spis treści: 01 Kiedy jest czas na piwonie?

02 Jak pielęgnować piwonie?

03 Dlaczego piwonie słabo kwitną?

04 Jaki nawóz do piwonii?

Kiedy jest czas na piwonie?

Piwonie, mimo iż są dość wymagającą w uprawie rośliną, nieprzerwanie znajdują się w kręgu zainteresowań ogrodników, którzy z chęcią sadzą je w swoich ogrodach.

Piwonia, która bywa również nazywana peonią, swoją urodą zachwyca od wiosny do lata. Zdarza się jednak, że nie kwitnie, rozczarowując tym samym swoich właścicieli. Czym podlewać piwonie, żeby kwitły? Oto domowy nawóz do piwonii, dzięki któremu bylina będzie wręcz uginać się od kwiatów.

Jak pielęgnować piwonie?

Podstawą pielęgnacji piwonii jest wybór dla niej odpowiedniego miejsca. To powinno być delikatnie zacienione i osłonięte od wiatru, najlepiej przy wschodniej lub zachodniej ścianie domu. Pamiętajmy, aby nie sadzić piwonii w pobliżu dużego drzewa. Wówczas będzie nie tylko okradana ze światła, ale również ze składników odżywczych.

Piwonie przycinamy wczesną wiosną, usuwając jedynie uschnięte pędy. Peonie wymagają umiarkowanego nawadniania, a poza okresem suszy nie należy ich podlewać zbyt często. Należy uważać przy tym, aby nie zalać liści rośliny. To może wywołać późniejsze choroby grzybowe.

Dlaczego piwonie słabo kwitną?

Nawet najbardziej wprawionym ogrodnikom piwonie wykręcają niekiedy psikusy, przestając kwitnąć. Wśród najczęstszych przyczyn braku kwitnienia tej rośliny wymienia się porażenie szarą pleśnią, którego objawy to brązowiejące, pokrywające się szarym nalotem pąki lub atak nicieni glebowych, kiedy liście rośliny żółkną i są obeschnięte.

Zdjęcie Jak pobudzić piwonie do kwitnienia? Domowy nawóz wykonasz w kilka chwil / 123RF/PICSEL

Piwonia może nie kwitnąć także wtedy, kiedy nie dociera do niej zbyt dużo światła, posadzono ją zbyt głęboko lub zbyt późno albo jest nieprawidłowo nawożona. Aby piwonia wykształciła piękne liście i dużą ilość kwiatów konieczne jest dostarczenie jej odpowiedniej dawki azotu, potasu i fosforu.

Jaki nawóz do piwonii?

Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów zadbania o piwonie jest przygotowanie niesfermentowanego nawozu z drożdży. Ten produkt bez przeszkód znajdziemy w kuchni i z pewnością nie zapłacimy za niego więcej niż 2 złote.

W 10 litrach ciepłej wody wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży. Odstawić na około godzinę. Po upływie tego czasu nawóz jest gotowy do użycia. Nie trzeba go rozcieńczać. Piwonie podlewamy domowym nawozem co dwa tygodnie, od wiosny do końca lata.

