Dziwaczek jalapa - co to za roślina?

Mirabilis jalapa, naturalnie porastający tereny Peru oraz Meksyku, nazywany jest także dziwaczkiem jalapa, peruwiańskim lub wielobarwnym. W krajach, z których się wywodzi, uznawany jest za jednoroczną bylinę ogrodową, która przyciąga wzrok żywymi barwami. Obok rośliny nie można przejść obojętnie także ze względu na słodki zapach. Cechą charakterystyczną dziwaczka są dzwonkowate kwiaty, które w sezonie rozkwitają na żółto, pomarańczowo, czerwono, biało lub fioletowo. Ogrodnicy, którzy pokuszą się o posadzenie wyjątkowego okazu w ogrodzie, mają szansę uzyskać roślinę wypuszczającą dwubarwne lub wielokolorowe kwiaty.

Dziwaczka zalicza się do roślin ciepłolubnych, które również w dynamicznie zmieniających się polskich warunkach pogodowych mogą bujnie wyrosnąć. Pierwsze kwiaty nieśmiało rozwijają się już w lipcu, a prawdziwą uciechą dla oczu pozostają aż do pierwszych przymrozków. Ciekawą cechą dziwaczka jalapa jest nietypowy sposób kwitnienia. W przeciwieństwie do znanych roślin wypuszcza kwiaty wieczorem, dopiero wtedy, kiedy słońce powoli chowa się przed wzrokiem. To doskonały wybór do okolic altanek, tarasów, rabatek oraz stref wypoczynku w ogrodzie.

Uprawa dziwaczka peruwiańskiego

Ogród pełen popularnych, ale także nieco bardziej egzotycznych okazów to marzenie niejednego ogrodnika. Prócz bujnych hortensji czy słodko pachnący róż, warto przygotować nieco miejsca także dla dziwaczka jalapa. Roślinę w pełnym rozkwicie możemy także podziwiać w obrębie tarasu lub balkonu, gdyż doskonale radzi sobie w doniczce lub skrzynce. Kwiat najlepiej wyrasta w ziemi żyznej, próchniczej oraz umiarkowanie wilgotnej. Najlepiej postawić na podłoże dobrze spulchnione i nawiezione, którego odczyn będzie utrzymywał się w okolicach obojętnego.

Ze względu na zapach, warto posadzić dziwaczka w pobliżu okien 123RF/PICSEL

Jakie stanowiska preferuje dziwaczek? Doskonale sprawdzą się zakamarki ciepłe, częściowo zacienione oraz osłonięte od wiatru. Choć wywodzi się z ciepłych krajów, roślina źle znosi zbyt długą ekspozycję na naturalne światło słoneczne. Dziwaczek peruwiański wymaga od ogrodników także właściwej metody sadzenia. Roślina rozrasta się wszerz, dlatego należy umieszczać sadzonki w ziemi w odstępach co ok. 50 cm. Nieco inne zasady mają się do donic i pojemników. W tym przypadku doradza się wsadzenie pojedynczej sadzonki do jednego akcesorium.

Jak pielęgnować roślinę w ogrodzie?

Egzotyczna nazwa i ciekawy wygląd dziwaczka mogą sprawiać wrażenie, że roślina jest mocno wymagająca i trudna w uprawie. Nic bardziej mylnego. Osoby o większym doświadczeniu radzą, by stosować się do kilku prostych zasad, a wtedy dziwaczek odwdzięczy się zdrowym wzrostem i pięknym wyglądem. Najważniejsze w rutynie pielęgnacyjnej jest podlewanie. W miesiącach letnich powinniśmy pamiętać o czynności każdego dnia. To właśnie o tej porze roku najłatwiej dopuścić do nadmiernego przesuszenia się podłoża.

Początkiem wiosny, a następnie aż do samego końca lata, należy regularnie nawozić roślinę. Doskonale sprawdzą się gotowe mieszanki obfitujące w fosfor i potas. Ciekawą alternatywą będzie także wymieszanie nawozu organicznego, np. obornika lub kompostu, z porcją ziemi. Zabiegiem, który wpłynie na estetyczny wygląd przestrzeni wokół dziwaczka, jest ściółkowanie. Takie działanie ma także na celu regulację nagrzewania oraz wysychania podłoża. Porcja ściółki zmniejszy parowanie wody w upalne dni, a także widocznie ograniczy kiełkowanie niechcianych chwastów.

