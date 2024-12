Karob pochodzi z regionów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego, gdzie od wieków znany był jako "chleb świętego Jana" . Ta nazwa nawiązuje do tradycji biblijnych, według których owoce drzewa karbowego wykorzystywano jako paszę dla zwierząt. Współcześnie drzewo karobowe, należące do rodziny bobowatych, rośnie dziko w ciepłym klimacie śródziemnomorskim, ale jest także uprawiane w innych rejonach charakteryzujących się podobnymi warunkami.

Strąki drzewa karobowego, zawierające jadalny miąższ i nasiona, to surowiec wykorzystywany do produkcji różnorodnych produktów. W sklepach ze zdrową żywnością karob występuje najczęściej w postaci proszku, który swoim wyglądem i smakiem przypomina kakao. Znajdziemy go także pod postacią gumy karbowej (mączki chleba świętojańskiego) oraz melasy karbowej, która może zastępować miód czy syropy.