Czosnek ma nie tylko wyjątkowy zapach i smak, ale jest prawdziwą witaminową bombą. Ma silne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, a nawet przeciwmiażdżycowe. Czosnek obniża także ciśnienie krwi, mocno wzmacnia odporność i stosować można go na takie dolegliwości jak:

Reklama

przeziębienie, ból gardła oraz choroby górnych dróg oddechowych

grzybica

zakażenie dróg moczowych

wysokie ciśnienie

wysoki cholesterol

zatrucie ołowiem, zakażenie bakteryjne i wirusowe

zaburzenia trawienia

Czosnek to także jeden z najczęściej wybieranych dodatków do ulubionych potraw. Podkręca smak sosów, dań jednogarnkowych, zup, tart oraz oczywiście dań mięsnych. Niestety, czosnek, który spotykamy w sklepach, nie zawsze zawiera pełnię składników odżywczych, a jego smak i aromat może pozostawiać wiele do życzenia. Dlatego warto wyhodować własny czosnek, tym bardziej że jest to bardzo proste.

Zobacz również: Sposób na spleśniałego pomidora. Nie musisz go wyrzucać!

Dlaczego warto wyhodować w domu własny czosnek?

Jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu? 3 niezawodne triki

Babcine triki na czyszczenie srebrnej biżuterii. Będzie lśniła jak nigdy!

Posmaruj tym garnek. Ziemniaki już nigdy nie wykipią Decydując się na domową hodowlę czosnku, mamy pewność, że nie zawiera on szkodliwych dodatków czy pestycydów, a zamiast tego ma zdecydowanie więcej wartości odżywczych. W sklepach znajdziemy oczywiście organiczny czosnek z hodowli ekologicznych, ale jest on zazwyczaj dość drogi, a ten wyhodowany w domu kosztuje dosłownie grosze.

Badacze udowodnili już jakiś czas temu, że praca w ogrodzie, hodowla roślin czy pielęgnacja kwiatów mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Domowa hodowla czosnku może mieć więc też działanie terapeutyczne, a obserwacja kiełkujących ząbków da nam sporo radości!

Zobacz również: Jak sadzić czosnek?

Jak wyhodować czosnek w domu? Prosty przepis!

Zdjęcie Czosnek należy sadzić tzw. piętką do ziemi / 123RF/PICSEL

Kup czosnek z domowej lub organicznej uprawy i oddziel ząbki od główki. Przygotuj żyzną ziemię z naturalnym nawozem. Przesyp ziemię do dużej doniczki i zrób dziurki o głębokości ok. 10 centymetrów. Powinny być one w odległości ok. 15 centymetrów od siebie. Do każdej włóż jeden ząbek czosnku ogonkiem do góry. Doniczkę z czosnkiem umieść na parapecie. Czosnek lubi słońce i duże ilości wody - ziemia w doniczce powinna być stale wilgotna, ale nie można dopuścić do przelania rośliny. Po około 4 miesiącach z ząbku wykluje się cała główka i będzie można cieszyć się ekologicznym czosnkiem z domowej hodowli.

Warto pamiętać, że najlepszym czasem na posadzenie czosnku jest wiosna lub jesień, więc warto przygotować domową hodowlę już dziś!

Zobacz również: Kiedy dodać czosnek do potrawy, by miała idealny smak?