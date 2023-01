Spis treści: 01 Szałwia lekarska - leczy czy truje?

02 Szałwia muszkatołowa - roślina, która działa na zmysły

03 Szałwia muszkatołowa w kuchni

04 Szałwia muszkatołowa - cenny olejek eteryczny

05 Szałwia muszkatołowa - sojuszniczka zdrowia kobiet

06 Szałwia muszkatołowa: 5 korzyści dla zdrowia

07 Jak przygotować napar?

Szałwia lekarska - leczy czy truje?

Mniej okazałą, miododajną szałwię lekarską można z powodzeniem uprawiać w doniczce. Choć ma sporo zalet i może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, nie jest najlepszym wyborem do stosowania doustnego. Napary i wyciągi z szałwii lekarskiej można z powodzeniem stosować zewnętrznie. Sprawdzą się przy obrzękach, bólach stawów i do płukania jamy ustnej. Choć ich spożywanie nie jest przeciwwskazane - szałwia lekarska w małych dawkach może pomóc przy kłopotach trawiennych - najważniejszy jest umiar. Wynika to z zawartych w roślinie silnie działających olejków eterycznych, a przede wszystkim toksycznego tujonu. Do stosowania doustnego zdecydowanie lepiej wykorzystać ziele szałwii muszkatołowej.

Szałwia muszkatołowa - roślina, która działa na zmysły

Szałwia muszkatołowa, podobnie jak lekarska, jest rośliną miododajną. Jej intensywny aromat bywa niezbyt przyjemny dla ludzkich nozdrzy, choć nie jest to regułą, ale skutecznie przyciąga owady zapylające. W ciepłe dni w zapachu szałwii wyraźnie pobrzmiewają nuty gałki muszkatołowej, od której przyjęła drugi człon nazwy.

Nawet jeśli dla kogoś zapach szałwii nie jest najpiękniejszym, wiele osób uprawia ją dla celów dekoracyjnych. W drugim roku (szałwia muszkatołowa jest rośliną dwuletnią) na tle wielkich, szarawych, sercowatych w kształcie liści pojawiają się duże kwiaty w odcieniach od delikatnie przyprószonej różem (rzadziej zielenią) bieli, przez bladoróżowe po liliowe. Kwiaty rosną w charakterystycznych kłosowatych pędach. Trudno je przeoczyć. Potrafią ożywić przydomowy ogródek kwiatowy, świetnie prezentuje się na tle zieleni drzew i krzewów. Szałwia muszkatołowa dobrze rośnie wśród malw i róż.

Szałwia muszkatołowa w kuchni

Z uwagi na wyrazisty aromat, ziele szałwii muszkatołowej może być używane w kuchni, w formie przyprawy. Doskonale podkreśli smak dań przyrządzanych na bazie białych i czerwonych mięs oraz ryb. Pomoże je również strawić. Bywa wykorzystywane do aromatyzacji piwa i wina.

Szałwia muszkatołowa - cenny olejek eteryczny

Zdjęcie Olejek eteryczny z szałwii muszkatołowej jest ceniony w aromaterapii / 123RF/PICSEL

Z liści szałwii muszkatołowej pozyskiwany jest cenny olejek eteryczny, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu kosmetycznego. Jest używany do produkcji kremów i szamponów do włosów oraz innych produktów pielęgnacyjnych. Chętnie korzysta z niego również przemysł perfumeryjny. Olejek eteryczny z szałwii muszkatołowej jest ceniony w aromaterapii, stosowany do masażu i leczniczych kąpieli. Działa nie tylko uspokajająco i relaksująco. Ma też właściwości antydepresyjne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Szałwia muszkatołowa - sojuszniczka zdrowia kobiet

Zawarte w szałwii muszkatołowej olejki eteryczne czynią z jej ziela cenny produkt leczniczy. Przygotowane na ich bazie napary mają działanie rozkurczowe i uspokajające. Są polecane szczególnie dla kobiet, którym towarzyszą przykre dolegliwości związane z menstruacją oraz pań w okresie okołomenopauzalnym. Szałwia muszkatołowa będzie pomocna w uregulowaniu rozchwianej gospodarki hormonalnej, szczególnie estrogenowej. Ma też korzystny wpływ na procesy trawienne, na problem, z którymi skarży się wiele pań w okresie przekwitania.

Zdjęcie Szałwia muszkatołowa będzie pomocna w uregulowaniu rozchwianej gospodarki hormonalnej / 123RF/PICSEL

Szałwia muszkatołowa: 5 korzyści dla zdrowia

Napary z ziela szałwii muszkatołowej:

działając rozkurczowo na mięśnie gładkie narządów rodnych, łagodzą przykre dolegliwości związane z menstruacją

dzięki korzystnemu wpływowi na gospodarkę hormonalną sprzyjają wyregulowaniu cykli miesiączkowych i łagodzą dolegliwości wynikające z menopauzy

pobudzając działanie enzymów trawiennych i rozluźniając nadmiernie napięte mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, pozytywnie wpływają na procesy trawienne

mają dobry wpływ na układ nerwowy, łagodzą objawy stresu i przemęczenia, działają relaksująco i odprężająco

działają wykrztuśnie - warto stosować je przy infekcjach górnych dróg oddechowych

Jak przygotować napar?

Zalać 1-2 łyżeczki ciętego suszu szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem (to ważne, żeby nie wytracić cennych olejków eterycznych) 15-20 minut. Spożywać 1-3 razy na dobę po 200 ml.

