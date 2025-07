Istnieje wiele odmian rutewki, które różnią się przede wszystkim kolorem. Na uwagę szczególnie zasługuje rzadka odmiana 'Hewitt's Double'. Dorasta do 150 cm, ma smukły pokrój i cienkie, wyprostowane pędy. Jej liście przypominają nieco liście pietruszki, są postrzępione. Co ciekawe, liście tej rośliny rosną na dole, im wyżej tym jest ich mniej. Na samej górze drobne kwiaty rutewki znajdują się na zakończeniu dość dobrze rozkrzewionej, cienkiej i gołej łodygi. To wszystko powoduje, że tworzą gęstą chmurę drobnych kwiatków niemal zawieszoną w powietrzu.