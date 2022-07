Tajemniczy otwór w kasie samoobsługowej Biedronki. Oto do czego służy

Tajemniczy otwór w kasie samoobsługowej w Biedronce: Kiedy z niego korzystać?

Każdy z nas zapewne doświadczył sytuacji, kiedy podchodząc do kasy samoobsługowej w Biedronce, przed rozpoczęciem zakupów musiał usunąć z drukarki paragon po poprzednim kliencie. Zapewne nam też zdarzyło się zostawić niepotrzebny paragon, gdy nie chcieliśmy go zabierać ze sobą, a nie mieliśmy czasu szukać kosza, do którego moglibyśmy wyrzucić ten świstek papieru, który w takiej sytuacji jest dla nas niczym więcej niż śmieciem.

Okazuje się, że twórcy kas samoobsługowych, z których korzysta sieć Biedronka, przewidzieli taką sytuację. Wcale nie musimy biegać po sklepie (czy wokół niego), aby znaleźć kosz na śmiecie i pozbyć się zbędnego paragonu. Właśnie w tym celu został stworzony tajemniczy otwór w kasach Biedronki, którego wielu z nas podczas zakupów nawet nie zauważa.

Jeśli zakończymy zakupy i nie chcemy zabierać ze sobą paragonu, wystarczy wrzucić ten kawałek papieru do otworu w kasie. Dzięki temu niepotrzebne paragony nie będą zwisać z drukarek, walać się po koszykach czy innych miejscach przy wyjściu ze sklepu. Prosta i przydatna funkcja, o której warto wiedzieć.

Tajemnicze przyciski kas samoobsługowych w Biedronce: Do czego służą?

Kasy samoobsługowe w Biedronce posiadają także tajemnicze przyciski, dzięki którym można przywołać obsługę, zwiększyć głośność komunikatów, zeskanować kartę rabatową czy tarować wagę. Jakie przyciski należy nacisnąć, aby skorzystać z tych funkcji, dowiesz się z naszego artykułu:

