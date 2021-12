Udogodnienie dla osób gorzej słyszących

Gruba czapkach na uszach, gorsze samopoczucie, wiek — jest wiele powodów, dla których możemy gorzej słyszeć komunikaty wypowiadane przez lektorkę w kasach samoobsługowych popularnej sieci dyskontów. Dostępny pod ekranem dotykowym u dołu czytnika kodów pierwszy po lewej stronie przycisk oznaczony symbolem głośnika, pomoże to zmienić i wygodnie zrobić zakupy. Dzięki niemu możemy podnieść poziom głośności w kasie samoobsługowej. To udogodnienie, które z pewnością docenią osoby niedosłyszące.



Koniec z długim oczekiwaniem na pomocy obsługi sklepu

Kasa samoobsługowa nagle informuje o błędzie? Konieczne jest zatwierdzenie przez obsługę sprzedaży alkoholu? Pojawił się problem ze skasowaniem towaru? We wszystkich tych sytuacjach potrzebna jest pomoc obsługi sklepu. Na pewno każdemu zdarzyło się choć raz czekać na taką osobę długie minuty lub przemierzać sklep w poszukiwaniu pracowników tego jednego z najpopularniejszych polskich dyskontów. Tymczasem można łatwo uniknąć takiej sytuacji. Jedna z ukrytych funkcji w kasach samoobsługowych służy do przywołania obsługi sklepu. Można to zrobić drugim po lewej stronie przyciskiem oznaczonym trójkątem z wykrzyknikiem, który znajduje się na pionowym, szklanym czytniku kodów.

Łatwiejsze skanowanie karty rabatowej

Jakie jeszcze są ukryte funkcje w kasach samoobsługowych? Trzeci przycisk od lewej strony na kasie samoobsługowej popularnego dyskontu pozwala na szybkie i łatwe zeskanowanie karty lojalnościowej lub jej kodu z ekranu smartfona, by skorzystać ze zniżek.

Zdjęcie Jedna z nieznanych funkcji kas samoobsługowych pozwala na tarowanie wagi / 123RF/PICSEL

Ukryte funkcje w kasach samoobsługowych: Tarowanie wagi

Aby mieć pewność, że waga w kasie samoobsługowej działa poprawnie należy skorzystać z pierwszego z prawej strony (lub czwartego od lewej) przycisku. Dzięki niemu można odliczyć wagę opakowania od wagi produktu. Należy z niego korzystać po położeniu produktu na wadze.



***

