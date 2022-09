Tajemniczy przycisk w drzwiczkach piekarnika. Do czego służy?

Spis treści: 01 "Tajemniczy" przycisk w drzwiczkach piekarnika

02 Czyszczenie piekarnika

03 Co robi przycisk przy drzwiczkach piekarnika?

"Tajemniczy" przycisk w drzwiczkach piekarnika

Obok drzwiczek naszego piekarnika znajduje się "tajemniczy" przycisk, którego funkcja bardzo ułatwi nam dbanie o jego czystość. Niejedna osoba przekonała się już o jego użyteczności i nie wyobraża sobie mycia piekarnika bez tej opcji. Jeżeli nie czyścimy piekarnika regularnie, prowadzi to do powstania opornej warstwy brudu i przypaleń, z którą musimy walczyć z pomocą silnych detergentów. Nowe modele piekarników posiadają niekiedy funkcję samoczyszczenia, jednak i tutaj częstość i regularność tego zabiegu jest kluczowa.

Czyszczenie piekarnika

Zdjęcie Soda rewelacyjnie doczyści piekarnik / 123RF/PICSEL

Czyszcząc piekarnik, zacznijmy od wyjęcia z niego kratek i metalowych blach do pieczenia. Jeżeli znajdują się na nich trudne do usunięcia przypalenia, warto namoczyć je w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. Wnętrze piekarnika możemy wyczyścić domową pastą czyszczącą przygotowaną z wody i proszku do pieczenia. Nakłada się ją na zabrudzenia i pozostawia na 12 godzin. Później należy ją zmyć za pomocą gąbki z octem. Na koniec przecieramy wnętrze piekarnika na wilgotno i nastawiamy na krótko wysoką temperaturę, by się wysuszył.

Co robi przycisk przy drzwiczkach piekarnika?

By zadbać o czystość samych drzwiczek piekarnika, możemy sięgnąć po wspomniany wcześniej przycisk. Znajdziemy go w większości modeli piekarników. Dzięki niemu nie będziemy musieli szorować szyby w drzwiczkach piekarnika, klęcząc w niewygodnej pozycji. Wciśnięcie przycisku pozwala nam bowiem na wygodne i szybkie wyjęcie przedniej szyby. Wystarczy wcisnąć przycisk, odchylić zaczep u podstawy drzwiczek, wyjąć górną listwę, a po niej zdemontować szybę.

