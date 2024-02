Tak łatwo wysiejesz ogórki. Prosty trik, a sadzonki wystrzelą jak szalone

Spis treści: 01 Kiedy wysiewać ogórki?

02 Jak sadzić ogórki gruntowe?

03 Sposób na sianie ogórków - trik ogrodnika

04 Po jakim czasie wschodzą ogórki w gruncie?

Kiedy wysiewać ogórki?

Ogórki można wysiewać w dwóch terminach. W zależności od wybranego sposobu siania powinniśmy wykonać ten zabieg w innym czasie. Pierwszą metodą jest zrobienie rozsady. Wówczas warzywa wysiewamy do małych pojemników, a gdy urosną, przesadzamy je do ziemi.

Decydując się na ten sposób, ogórki należy wysiewać już od końca marca do połowy kwietnia. Takie sadzonki rosną o wiele szybciej od tych, które posiejemy drugą metodą.

Możemy także postawić na uprawę od razu w gruncie. Wtedy ogórki wysiewamy dopiero od połowy maja do połowy czerwca. Wybierając taki termin, będziemy wiedzieć, że na pewno przymrozki już minęły i niskie temperatury na zewnątrz nie uszkodzą nowych, młodych sadzonek.

Reklama

Czytaj również: Roślina o obłędnych kwiatach i pięknym zapachu. Wspaniale ozdobi ogród wiosną

Jak sadzić ogórki gruntowe?

Ogórki gruntowe możemy wysiać od razu do ziemi. Takie sadzenie ogórków gruntowych należy przeprowadzać w drugiej połowie maja. Aby to zrobić, w ziemi wykopujemy dołki o około 2 cm głębokości. Każdy z nich powinien znajdować się w odległości mniej więcej 15 cm. Do dołków wrzucamy po maksymalnie dwa lub trzy nasiona, nie więcej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że choć jedno z nich na pewno wykiełkuje. W przypadku, gdy później każde z nasion urośnie, należy usunąć sadzonkę, która będzie najsłabsza.

Jeżeli wybraliśmy robienie rozsady, to proces działania będzie się nieznacznie różnił. Po około miesiącu od wykonania rozsady w pojemnikach powinny pojawić się młode sadzonki ogórka. Do gruntu wsadzić je można dopiero w połowie maja. Ostatecznym terminem jest pierwsza połowa czerwca. Dni i wieczory są w tym okresie o wiele cieplejsze, dzięki czemu zapewnimy ogórkom gruntowym najlepsze warunki do rozwoju. Nie musimy się także martwić o niskie temperatury, które wyrządziłyby szkody na uprawie.

Czytaj także: Posadź obok pomidorów. Plony będą obfite, a warzywa smaczne i dorodne

W celu wsadzenia ogórków gruntowych z rozsady wykopujemy dołki o głębokości około 2 cm. Każdą dziurę można zaprawić wybranym nawozem lub kompostem. Sadzonkę delikatnie wyjmujemy z pojemnika, tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Najlepiej wsadzić ją z całą bryłą ziemi, w której znajdują się korzenie.

Między każdą z sadzonek ogórków gruntowych należy zachować odstępy. Wybierając uprawę płożącą, dołki kopiemy w odległości około 1 m. Jeśli ogórki będą rosły na podporach, to przerwy mogą być mniejsze. Powinny więc wynieść około 50 centymetrów.

Sposób na sianie ogórków - trik ogrodnika

Jeżeli za późno zabrałeś się za wysiew i chcesz, aby twoje ogórki gruntowe szybciej wykiełkowały, to zastosuj ten trik ogrodnika. Wystarczy, że przed sianiem namoczymy nasiona ogórka. Taką kąpiel robimy w ciepłej wodzie. Namaczanie powinno trwać od 24 do 36 godzin.

Po takim namoczeniu ogórki siejemy tak, jak zwykle. Trik znacząco przyspieszy proces kiełkowania, a w efekcie szybciej będziemy mieć gotowe sadzonki, a niedługo później plony.

Po jakim czasie wschodzą ogórki w gruncie?

Ogórki do wzejścia potrzebują odpowiednio wysokich temperatur. Najszybciej będą wschodzić, gdy temperatura powietrza będzie się wahać między 20, a 25 st. Celsjusza. Wówczas wschodzenie ogórków w gruncie może zająć od 7 do 14 dni.

Czas ten może się odpowiednio wydłużyć, w zależności od tego, jakie warunki atmosferyczne będą panować w okresie wzrostu. Gdy natomiast zastosujemy namaczanie nasion, to czas wschodzenia ogórków w gruncie możemy znacznie skrócić, nawet o kilka dni.