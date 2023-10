Spis treści: 01 Wyprawę na cmentarz zostaw na ostatnią chwilę

02 Kradzież zniczy. Jest to na to prosta metoda

03 Zabezpiecz bukiet na grób w wazonie

04 Personalizacja dekoracji na cmentarz zniechęci złodzieja

05 Kontrolowane obniżenie wartości stroików sposobem na hieny cmentarne

Wyprawę na cmentarz zostaw na ostatnią chwilę

Starajmy się tak rozplanować wizytę na grobach bliskich, by kwiaty i znicze przywieźć dopiero 1 listopada. Bywa to problematyczne, zwłaszcza jeśli chcemy pojawić się na kilku cmentarzach lub czeka nas daleka podróż, ale im wcześniej wiązanki pojawią się na nagrobkach, tym większe prawdopodobieństwo, że padną łupem złodziei.

W dzień Wszystkich Świętych już od wczesnych godzin porannych na nekropoliach gromadzi się dużo ludzi, więc złodziejom trudniej jest działać w sposób niezauważony. Dużym ryzykiem obarczone jest zostawianie kwiatów i zniczy kilka dni wcześniej. Dekoracje na grobach nadal wyglądają na świeże, więc złodziejom, określanym mianem hien cmentarnych, łatwo jest działać pod osłoną nocy i sprzedać łupy kolejnego dnia. Wszak nadal wielu z nas zaopatruje się w tego typu akcesoria tuż przed bramą cmentarza.

Zdjęcie Zaplanuj odpowiednio wizytę na cmentarzu / 123RF/PICSEL

Sprawdź też: Kościół mówi jasno. Czy 1 listopada jest święto nakazane?

Kradzież zniczy. Jest to na to prosta metoda

Wielu z nas decyduje się na zakup zniczy z możliwością wymiany wkładów. Rozwiązanie praktyczne, lecz ryzykowne w okolicach Wszystkich Świętych, kiedy dochodzi do bulwersującego zjawiska okradania grobów.

Jeśli wybieramy się na cmentarz wcześniej i chcemy uniknąć ogołocenia nagrobka bliskiej osoby, postawmy na szklane znicze zalewane. Raz zapalone, nie nadają się do ponownego wykorzystania. Widocznie zużytych lampek nikt nie kupi, więc stają się dla złodziei bezużyteczne.

Zdjęcie Kradzieże / Karolina Misztal / Reporter

Zabezpiecz bukiet na grób w wazonie

Pod żadnym pozorem nie kładź kwiatów luzem. Zabranie ich z nagrobka to dla złodzieja bułka z masłem. Umieszczaj je w wazonie na stałe przymocowanym do grobu. Na tym jednak nie koniec. Postaraj się powyginać i splątać ich łodygi. Nie będzie to widoczne, a znacznie utrudni ich wyjęcie. Z dużym prawdopodobieństwem złodziej da za wygraną, zamiast mocować się z instalacją.

Pamiętaj, by do wazonu wsypać piasek i drobne kamyki. Takie obciążenie dodatkowo utrudni potencjalną kradzież.

Personalizacja dekoracji na cmentarz zniechęci złodzieja

Osobiste adnotacje na dekoracjach nagrobnych sprawiają, że przestają być atrakcyjne dla hien cmentarnych. Powód jest prozaiczny — szanse na sprzedaż takich wieńców czy zniczy wyraźnie maleją. Możesz napisać niezmywalnym markerem krótką dedykację w mniej widocznym miejscu na lampionie lub liściach wchodzących w skład wiązanki, jeśli wybierasz wieńce ze sztucznych kwiatów. Niech zawiera np. imię i nazwisko zmarłego.

Zdjęcie Zastosuj kilka trików, które utrudnią złodziejom kradzieże / 123RF/PICSEL

W doniczce ze świeżymi kwiatami umieść z kolei bilecik. Na nim również warto umieścić dane zmarłej osoby oraz numer kwatery na cmentarzu. Przymocuj go mocno np. przy pomocy drucika. Nawet jeśli złodziej tego nie zauważy i skusi się na taką zdobycz, osoba kupująca od niego kradzione kwiaty może zgłosić sytuację policji lub straży miejskiej. Patrole w okolicach cmentarzy nie są rzadkością we Wszystkich Świętych.

Zobacz: Czyszczenie nagrobków. Czym można myć grób, czego nie używać [PORADNIK]

Kontrolowane obniżenie wartości stroików sposobem na hieny cmentarne

Wśród prostych sposobów na zniechęcenie złodziei żerujących na cmentarzach, popularnością cieszą się metody drobnego uszkadzania stroików. Nie wpływają znacząco na walory estetyczne kupionych lub wykonanych przez nas wieńców i wiązanek, ale są w stanie skutecznie odstraszyć osoby o niecnych zamiarach.

Jak zabezpieczyć groby przed kradzieżami? Niektórzy decydują się na złamanie kilku gałązek ze stroików. Choć nie rzuca się to w oczy od razu, znacząco obniża wartość kompozycji. Skropienie jej odrobiną wosku działa na podobnej zasadzie.

Dekoracje ze sztucznych kwiatów zaleca się także spryskać farbą w spreju lub oznaczyć markerem czy lakierem do paznokci. To samo możesz zrobić ze zniczami. Część osób wykonuje na ich powierzchni także niewielkie zarysowania.

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

