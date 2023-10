Nie tylko chryzantemy. Oto piękne, a zarazem "żelazne" rośliny cięte i doniczkowe na cmentarz

Nadmiar liści w ogrodzie to nie problem. Dwa triki zmieniające je w odżywczy nawóz

Ostatnie dni października wiążą się rokrocznie z przygotowaniami do Święta Zmarłych. Porządki na cmentarzach, usuwanie zabrudzeń z nagrobków, a w końcu ich dekorowanie wymaga zwykle dużego zaangażowania. Mimo że zdecydowanie najpopularniejszymi i niezwykle wytrzymałymi roślinami zdobiącymi nagrobki są chryzantemy, wiele osób wybiera coraz częściej inne równie "niezniszczalne" gatunki.

Często kupowane są także sztuczne wiązanki, jednak te z biegiem czasu bledną i lądują w śmietnikach - ze względów ekologicznych, ich wybór nie jest więc najlepszym rozwiązaniem.

Jakie więc rośliny poza złocieniami będą wspaniale zdobić grobowce przez wiele tygodni? Przedstawiamy te niezwykle piękne i najtrwalsze, którym nie straszny wiatr oraz niskie temperatury.

Kwiaty do wazonu na cmentarz

Goździki

Alternatywą dla chryzantem będą między innymi wytrzymałe i ponadczasowe goździki. Można dostać je w różnych kolorach i rozmiarach. Postawione na grobowcu w wazonie z wodą potrafią przetrwać naprawdę długi czas, bo tolerują chłód. Zanim jednak trafią do wody, dobrze będzie usunąć z dolnych części łodyg liście, co wpłynie na ich dłuższą żywotność.

Zdjęcie Goździki należą do jednych z najtrwalszych roślin ciętych / 123RF/PICSEL

Lilie

Lilie doskonale sprawdzą się jako kwiaty cięte na cmentarz, przepięknie prezentować się będą samodzielnie, jak i w mieszanych kompozycjach. Najpopularniejsze są te w kolorze białym, ale zakupić można również lilie żółte, różowe lub łososiowe. W stadium otwierających się, wybarwionych pąków w wazonie mogą zachować trwałość nawet do 9 dni. Aby dłużej zachowały świeżość należy usunąć z nich pylniki. Lilie idealnie doskonale nadają się na cmentarz również ze względu na to, że uważane są za symbol życia wiecznego.

Zdjęcie Lilie to niezwykle piękne kwiaty o wyjątkowej symbolice / 123RF/PICSEL

Gerbera

Kwiaty gerbery nadawać się będą zarówno do wazonów, jak i do wiązanek i wieńców. Dostępne są w wielu kolorach. Aby łodygi były nieco sztywniejsze i lepiej się prezentowały, warto włożyć do nich cienki drut florystyczny (przez środek kwiatu).

Zdjęcie Gerbery sprawdzą się zarówno do wazonów, jak i do wieńców czy wiązanek / 123RF/PICSEL

Astry bylinowe

Astry bylinowe są mniej popularne, jednak zdecydowanie godne uwagi. Rozkwitają jesienią, tak więc nie straszne im niskie temperatury. W wazonie potrafią zachować świeżość i doskonały wygląd przez długi czas. Występują w różnych kolorach i można uprawiać je w przydomowych ogródkach.

Zdjęcie Astry dostępne są w różnych odcieniach. Nie straszne są im niskie, jesienne temperatury / 123RF/PICSEL

Dalie

Szczególnie efektowne są dalie pomponowe. Wytwarzają one duże, pełne kwiatostany pokryte języczkowatymi kwiatami. Są także trwałe - w wazonie mogą przetrwać około 6-7 dni. Dalie kwitną późnym latem i jesienią.

Zdjęcie Dalie świetnie sprawdzą się na cmentarzu, samodzielnie lub jako element różnobarwnych kompozycji / 123RF/PICSEL

Antutium

Anturium to kolejna propozycja kwiatów ciętych, które świetnie sprawdzą się na cmentarzu. Kolbowate kwiaty otoczone szeroką, sercowatą pochwą będą wspaniale dekorować grobowiec. Rośliny te można wykorzystywać też do tworzenia wiązanek i bukietów. Trwałość anturium w wazonie może dochodzić nawet do miesiąca.

Zdjęcie Anturium ma wyjątkowo dekoracyjne kwiaty, a do tego znosi niskie temperatury / East News

Iglaki

Podczas Święta Zmarłych, a także na kolejne tygodnie listopada świetnym wyborem będą oczywiście iglaki - najlepiej wykorzystać je jako dodatek do wiązanek. Najczęściej tworzy się je ze świerków oraz jodeł.

Kwiaty na cmentarz w donicach. Co wybrać oprócz chryzantem?

Zdjęcie Wśród roślin doniczkowych, najbardziej trwałymi poza chryzantemami są wrzosy i wrzośce / Stanislaw Bielski/REPORTER/Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Poza najbardziej popularnymi chryzantemami, do ozdobienia nagrobków sprawdzą się także doniczkowe wrzosy i wrzośce - typowo jesienne, żywe ozdoby. Na cmentarzu przetrwają całą jesień, jednak trzeba regularnie je podlewać. Dostępne są w różnych odcieniach, dzięki czemu można stworzyć z nich wielobarwne kompozycje.