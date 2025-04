Wbrew pozorom pralki dość szybko się brudzą, zwłaszcza jeśli pranie robimy kilka razy w tygodniu. W szczelinach czy pojemniku na detergenty gromadzą się wtedy resztki proszków czy płynów do prania, co w połączeniu z wilgocią stanowi idealne środowisko do rozwoju pleśni. W zależności od stopnia twardości wody w pralce może odkładać się osad z kamienia. Jego regularne usuwanie chroni pralkę przed uszkodzeniami, większym poborem energii, a nawet przedwczesnym zużyciem się. Z tych względów pralkę powinno się czyścić średnio raz w miesiącu. Pozwoli to również cieszyć się świeżym zapachem prania.