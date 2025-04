Kalosz e to niezwykle przydatny rodzaj obuwia, zwłaszcza gdy mowa o błocie, wodzie, wysokich trawach i innych niesprzyjających warunkach. Rzecz jasna, noszenie kaloszy to również moda , a niektóre modele "gumiaków" renomowanych firm mogą kosztować nawet kilka tys. zł.

Kalosze powinny być wykonane z wytrzymałego , odpornego na niesprzyjające warunki atmosferyczne materiału . Zazwyczaj jest to dobrej jakości guma lub inny, trwały komponent. Ich wyściółka powinna być miękka, zwiększająca komfort i minimalizująca ryzyko zapocenia stopy. Istotnym aspektem jest również waga takiego rodzaju obuwia, bowiem zbyt ciężkie kalosze raczej nie będą idealnym wyborem.

Kalosze, choć z reguły powinny być bardzo wytrzymałym obuwiem, to w pewnym momencie nie nadają się do dalszego użytkowania. Wówczas należy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie je wyrzucić .

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całej Polski obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) , w związku z tym odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje, plus odpady zmieszane: papier (kontener koloru niebieskiego), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), bio (kolor brązowy).

Stare kalosze nie powinny trafić do kontenerów dedykowanych odpadom plastikowym, ponieważ są wykonane głównie z gumy, a to sprawia, że nie można ich poddać recyklingowi. Zatem kalosze wyrzucamy do kontenera na odpady zmieszane.