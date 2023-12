Złote latte: Czym ono dokładnie jest?

Złote latte to nic innego, jak kawa z kurkumą, która w świadomości wielu osób nosi przydomek "złotej przyprawy". To zasługa zawartej w kurkumie substancji: kurkuminie. To właśnie ona odpowiedzialna jest za intensywny kolor przyprawy, ale także ma działanie prozdrowotne. Przede wszystkim dlatego, że kurkumina zaliczana jest do naturalnych przeciwutleniaczy, co może uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi, oczyszczać organizm z nadmiaru toksyn, opóźniać procesy starzenia komórek oraz pomagać usuwać stany zapalne.

Korzyści picia złotego latte

Kurkuma ma wiele zasług dla naszego organizmu. Warto przybliżyć, choć część z nich i dowiedzieć się, dlaczego warto dodawać kurkumę do kawy. Przede wszystkim dlatego, że ma działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwzapalne. Wszystko to może sprawić, że łatwiej uchronić się przed chorobami typowymi dla okresu jesienno-zimowego, ale także łatwiej o rekonwalescencję. Co więcej, kawa z kurkumą może łagodzić problemy żołądkowe oraz przyspieszać przemianę materii, co pomocne jest w trudnym procesie odchudzania.

Kawa z kurkumą, za sprawą aktywnych przeciwutleniaczy, może poprawić wygląd naszej skóry, złagodzić widoczność niedoskonałości, ale także wygładzić zmarszczki. Picie takiego napoju może także poprawić nasze samopoczucie, co może przydać się w czasie jesiennej chandry.

Jak przygotować złote latte?

Przygotowanie złotego latte, czyli kawy z kurkumą jest banalne i każdy sobie z tym poradzi. Wystarczy do filiżanki zaparzonego naparu dodać nie więcej niż pół łyżeczki przyprawy. Warto wiedzieć, że kurkumina źle wchłania się w kwaśnym pH, dlatego do kawy warto dodać mleko, najlepiej tłuste.

