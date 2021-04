Tani i uniwersalny. Ten kosmetyk znajdziesz w sklepie spożywczym

Zazwyczaj dodajemy go do potraw i nie jesteśmy świadomi upiększającego działania. Po zmieszaniu z wodą może jednak z powodzeniem zastąpić specyfik z drogerii – przekonują zwolennicy naturalnej pielęgnacji. Do czego się przyda?

Zdjęcie Niezstąpiony w kuchni, ale warto zabrać odrobinę także do łazienki / 123RF/PICSEL

Produktów pielęgnacyjnych szukamy zazwyczaj w drogerii. Mają ładne opakowania, odpowiednią konsystencję, przyjemny zapach i sprecyzowane przez producentów działanie. Swoje robi również cena czy opinie użytkowników. Jednak to wciąż nie wszystko, na co powinniśmy zwracać uwagę. Niektóre specyfiki służą oficjalnie do czegoś zupełnie innego.

Świetnym przykładem jest niepozorny ocet jabłkowy, który w sklepie spożywczym kupimy za grosze. Teoretycznie sprawdzi się wyłącznie jako przyprawa, dodatek do jedzenia lub naturalny konserwant, ale według niektórych może wykazywać także działanie upiększające. Stosowany od zewnątrz ma poprawiać stan skóry czy włosów.

W jaki sposób?

Zdjęcie Ocet jabłkowy jest łatwo dostępny i kupisz go już za kilka złotych / 123RF/PICSEL

Ocet powstaje w procesie fermentacji owoców i drożdży, w czasie którego powstaje kwas octowy. W tym przypadku ma żółtawą barwę i całkiem przyjemny aromat. To źródło witamin z grupy A, B, C i E, a także aminokwasów, polifenoli, potasu, żelaza czy fosforu. Stosowany w kuchni nie tylko wzbogaca smak potraw, ale ma również wykazywać działanie prozdrowotne: obniża poziom cukru czy cholesterolu oraz pobudza trawienie.

Jednak nie tylko, bo coraz częściej wykorzystywany jest również jako naturalny kosmetyk, głównie oczyszczający. Produkt ten hamuje namnażanie bakterii na skórze, dlatego ma zwalczać niedoskonałości. Wszystko zależy jednak od stężenia, bo gdy jest zbyt wysokie – może podrażnić, a nawet poparzyć.

Najlepiej sprawdzi się w tym celu produkt niefiltrowany i odpowiednio rozcieńczony.

Kosmetyki naszych babć, których warto używać 1 / 5 Kosmetyki produkowane kilkadziesiąt lat temu w większości pochodziły z naturalnych źródeł. Niektóre z tych produktów do dziś możemy zobaczyć na półkach sklepowych, inne bez trudu przygotujemy w domu. Warto nadal ich używać i przekazywać te sprawdzone receptury kolejnych pokoleniom. Woda brzozowa była popularnym kosmetykiem w czasach PRL-u, używanym na wypadanie włosów i łupież. To nic innego jak sok z brzozy z dodatkiem alkoholu – sok jest źródłem witamin z grupy B, które odpowiadają za porost włosów, zaś alkohol to składnik niezbędny do przedłużenia trwałości tego specyfiku. Wodę brzozową wystarczy wcierać w skórę głowy (najlepiej codziennie, przed pójściem spać), a efekty w postaci wyrastających włosków oraz mniejszego przetłuszczania się będą szybko widoczne. Warto przetestować ten kosmetyk przede wszystkim ze względu na niską cenę – może się okazać, że ten niepozorny produkt przyczyni się do spełnienia marzeń o bujnych włosach! Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Tonik oczyszczający

Rozcieńczony w proporcjach jedna część octu na dwie-trzy części wody ma działać antybakteryjnie, przy okazji usuwając nadmiar sebum. Skóra zostaje delikatnie złuszczona i rozjaśniona. Taki domowy kosmetyk warto uzupełnić kilkoma kroplami naturalnych olejków, np. ten z drzewa herbacianego wzmocni działanie przeciwzmarszczkowe.

Odżywka złuszczająca

Fani naturalnych kosmetyków zachęcają, by sięgnąć po ocet jabłkowy także w trakcie mycia włosów. Najlepiej tuż po aplikacji szamponu i odżywki. Produkt działa zwłaszcza na skórę głowy, poprawiając jej ukrwienie, usuwając łupież, nadmiar sebum i przyspieszając wzrost. Po kilku minutach spłucz.

Lek przeciwgrzybiczy

Przypadłość ta często atakuje paznokcie i wymaga odpowiedniego leczenia. Niektórzy zaczynają jednak od domowych metod, namaczając je przez 15 minut w roztworze octu jabłkowego i wody. To rodzaj naturalnej dezynfekcji.

Warto pamiętać, by nie aplikować go bezpośrednio z butelki, bo ma zbyt duże stężenie. Wtedy na pewno podrażni, a może nawet uszkodzić skórę. Zwróć również uwagę na skład – wszystkie sztuczne dodatki dyskwalifikują produkt.

***

