Aida Kosojan-Przybysz zwróciła się do Polaków. Te słowa zastanawiają
Aida Kosojan-Przybysz jako słynna polska jasnowidząca, jest znana ze swojego tajemniczego języka, kiedy zwraca się do Polaków z przesłaniem. Tym razem słowa wróżki dotyczą bardzo ważnego zagadnienia.
Aida Kosojan-Przybysz w enigmatycznym przesłaniu do Polaków
Aida Kosojan-Przybysz jasnowidząca, którą pokochali Polacy za jej ciepło i spokój, chętnie korzystają z jej usług wróżenia, ale też przybywają na warsztaty prowadzone przez nią.
Jednak Aida często też dzieli się swoimi przeczuciami i myślami ze swoimi obserwatorami za darmo. W jej mediach społecznościowych można znaleźć sporo przesłań, którymi internauci chętnie kierują się w życiu.
Tym razem Aida poruszyła niezwykle ważny temat:
"Myśl wyszydełkowana nićmi trudnych emocji jest jak pajęczyna, która więzi kolorowego motyla marzeń. Uwolnić możesz go tylko Ty. Słowem. Myślą. Czynem. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze" - napisała jasnowidząca w najnowszym wpisie.
Kosojan-Przybysz jest znana ze swojego enigmatycznego języka i jej przesłania można interpretować w różny sposób. Niekiedy jej wypowiedzi brzmią jak poezja i to niezwykle podoba się jej odbiorcom. Jak więc tym razem można rozumieć jej przesłanie?
Wewnętrzna siła i moc naszego umysłu
Słowa Aidy Kosojan-Przybysz można odczytać jako metaforyczne przesłanie o wewnętrznym wyzwoleniu i sile ludzkiego umysłu. Porównanie do pajęczyny utworzonej z trudnych emocji symbolizuje stan, w którym negatywne doświadczenia, lęki czy urazy potrafią zniewolić i spętać, niczym pajęczyna, a finalnie ograniczyć poczucie wolności.
Kolorowy motyl staje się w tym przesłaniu symbolem naszych pragnień, potencjału i piękna życia. Motyl wydostaje się z szarego kokonu i uwalnia moc potencjału i barw, którymi zachwyca.
Autorka podkreśla, że tylko my sami możemy uwolnić tego motyla, czyli tak naprawdę siebie samych, nasz potencjał, naszą siłę i możemy to uczynić poprzez sposób, w jaki myślimy, mówimy i działamy. To przesłanie niesie w sobie głęboki aspekt psychologiczny: nasze życie zależy w dużej mierze od jakości naszych myśli, słów i czynów. Uwolnienie od ciężaru negatywnych emocji wymaga świadomej pracy nad sobą, a proces ten zaczyna się od zmiany nastawienia.
Słowa Aidy Kosojan-Przybysz są przypomnieniem o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za własne szczęście i rozwój. Ostatecznie jest to wezwanie do harmonii, do życia w zgodzie z samym sobą i światem, poprzez świadome kształtowanie swojej rzeczywistości za pomocą myśli i czynów.