Aida Kosojan-Przybysz w enigmatycznym przesłaniu do Polaków

Aida Kosojan-Przybysz jasnowidząca, którą pokochali Polacy za jej ciepło i spokój, chętnie korzystają z jej usług wróżenia, ale też przybywają na warsztaty prowadzone przez nią.

Jednak Aida często też dzieli się swoimi przeczuciami i myślami ze swoimi obserwatorami za darmo. W jej mediach społecznościowych można znaleźć sporo przesłań, którymi internauci chętnie kierują się w życiu.

Tym razem Aida poruszyła niezwykle ważny temat:

"Myśl wyszydełkowana nićmi trudnych emocji jest jak pajęczyna, która więzi kolorowego motyla marzeń. Uwolnić możesz go tylko Ty. Słowem. Myślą. Czynem. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze" - napisała jasnowidząca w najnowszym wpisie.

Kosojan-Przybysz jest znana ze swojego enigmatycznego języka i jej przesłania można interpretować w różny sposób. Niekiedy jej wypowiedzi brzmią jak poezja i to niezwykle podoba się jej odbiorcom. Jak więc tym razem można rozumieć jej przesłanie?

Wewnętrzna siła i moc naszego umysłu

Jasnowidząca Aida tym razem poruszyła ważny temat Jan Kucharzyk East News

Słowa Aidy Kosojan-Przybysz można odczytać jako metaforyczne przesłanie o wewnętrznym wyzwoleniu i sile ludzkiego umysłu. Porównanie do pajęczyny utworzonej z trudnych emocji symbolizuje stan, w którym negatywne doświadczenia, lęki czy urazy potrafią zniewolić i spętać, niczym pajęczyna, a finalnie ograniczyć poczucie wolności.

Kolorowy motyl staje się w tym przesłaniu symbolem naszych pragnień, potencjału i piękna życia. Motyl wydostaje się z szarego kokonu i uwalnia moc potencjału i barw, którymi zachwyca.

Autorka podkreśla, że tylko my sami możemy uwolnić tego motyla, czyli tak naprawdę siebie samych, nasz potencjał, naszą siłę i możemy to uczynić poprzez sposób, w jaki myślimy, mówimy i działamy. To przesłanie niesie w sobie głęboki aspekt psychologiczny: nasze życie zależy w dużej mierze od jakości naszych myśli, słów i czynów. Uwolnienie od ciężaru negatywnych emocji wymaga świadomej pracy nad sobą, a proces ten zaczyna się od zmiany nastawienia.

Słowa Aidy Kosojan-Przybysz są przypomnieniem o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za własne szczęście i rozwój. Ostatecznie jest to wezwanie do harmonii, do życia w zgodzie z samym sobą i światem, poprzez świadome kształtowanie swojej rzeczywistości za pomocą myśli i czynów.

