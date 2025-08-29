Prezydent Polski ma do swojej dyspozycji kilka rezydencji rozsianych po całej Polsce. Jedną z nich jest między innymi Zamek w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim. Imponujący obiekt w górach zaprojektował znany architekt Adolf Szyszko-Bohusz. To jedna z najważniejszych w kraju awangardowych realizacji 20-lecia międzywojennego. Pod nieobecność głowy państwa, obiekt jest udostępniany zwiedzającym.

Nadmorska rezydencja prezydenta. Tu będzie wypoczywał Karol Nawrocki?

Z Beskidów przenosimy się na północ kraju, a konkretnie na Mierzeję Helską. To właśnie tu znajduje się nadmorska rezydencja prezydenta. Czy Karol Nawrocki będzie tu częstym gościem?

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą wypoczywał tu przed oddaniem urzędu. Chociaż rezydencja słynie z malowniczego położenia, wiadomo, że ulubionym miejscem wypoczynku poprzedniego prezydenta był Promnik niedaleko Garwolina. Czy w przypadku jego następcy będzie inaczej? Czas pokaże. Gdy prezydent będzie na miejscu, znakiem będzie powiewająca nad rezydencją flaga Rzeczpospolitej.

Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej jest centrum reprezentacyjno-konferencyjnym. Nadmorska rezydencja to dla prezydenta azyl na czas wypoczynku, ale i miejsce, w którym odbywają się spotkania z innymi politykami.

W poprzednich latach gościli tu już m.in. Vaclav Havel, król Juan Carlos, Javier Solana, Angela Merkel, George W. Bush, Wiktor Juszczenko, Valdas Adamkus, Johannes Rau, Christian Wulff. Do obiektu można się dostać drogą lądową, morską i powietrzną. Na pomoście od strony Zatoki Puckiej znajduje się lądowisko dla helikopterów.

Chociaż obecna rezydencja powstała w latach 90., to Mierzeja Helska cieszyła się popularnością wśród polityków już o wiele, wiele lat wcześniej.

W latach 30. wszystko się zaczęło

Już w 20-leciu międzywojennym Półwysep Helski był chętnie wybierany przez Polaków na miejsce wypoczynku. Z podobnego założenia wychodzili czołowi polscy politycy, którzy gościli tu równie często.

W latach 30. w willi "Muszelka" na terenie Oficerskiego Domu Wypoczynkowego "Jantar" wypoczywał prezydent Ignacy Mościcki. Odbywał tu narady ze współpracownikami, wypoczywał z rodziną, a gości przyjmował na drewnianym ganku.

W latach 60. w sosnowym lesie nieopodal kurortu, na terenie należącym do gminy Hel, wybudowano pawilony. Obiekty zostały przekształcone w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów "Mewa". Ze względu na to, że nie były zbyt często wykorzystywane i nie poddawane remontom, uległy zaniedbaniu. 1 sierpnia 1989 roku teren został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP.

Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej. Nowe otwarcie

I tu zaczyna się zupełnie nowa historia. Rezydencja, jaką znamy w obecnym kształcie, powstawała w latach 1996-2003. Pierwsza willa została wyremontowana w dwa lata po starcie prac jako rezydencja pary prezydenckiej. Kolejna została oddana w 1999 roku i jest przeznaczona dla prezydenckich gości.

W 2002 roku na terenie ośrodka stanęła "Panorama". Mająca 35 metrów wysokości wieża przypominająca latarnię morską, góruje nad lasem sosen. Była podarkiem od Aleksandra Kwaśniewskiego dla żony Jolanty. Rok później dobiegła końca modernizacja pozostałych obiektów.

"Wieża była pomysłem Jolanty Kwaśniewskiej. Na szczycie pokój z kominkiem dla czterech - sześciu osób, z panoramą zatoki. Tam można odbywać kameralne rozmowy. W dolnej części wieża jest połączona z basenem, gabinetem odnowy i sauną" - opowiadał w 2010 roku w rozmowie z "Rzeczpospolitą" burmistrz Helu Mirosław Wądołowski.

Nadmorska rezydencja swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt hektarów, jest ogrodzona i strzeżona przez całą dobę. Na jej terenie znajdują się dwie wille, wieża widokowa z krytym basenem, kort tenisowy. Ośrodek posiada również przystań i jest lądowisko dla helikopterów.

