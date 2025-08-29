Uwaga na ciasteczka z alergenem

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma Viands Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.

Oryginalna etykieta wskazuje na obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj w produkcie, jednak soja nie jest zadeklarowana na liście składników oraz nie zawarto ostrzeżenia o możliwej obecności mleka i jaj w oznakowaniu w języku polskim.

Wobec tego spożycie produktu przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g

Numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025

Numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026

Numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026

Kraj pochodzenia: Kanada

Dystrybutor w Polsce: Viands Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec

GIS informuje, że firma Viands Sp. z o.o. podjęła działania związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces. Ponadto opracowano już właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby z alergią na soję, mleko lub jaja nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu - podkreśla GIS.

