Masz takie ciastka? Właśnie pilnie wycofują je ze sprzedaży. Wydano alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, które dotyczy żywności. Otóż na skutek błędu producenta ciasteczek, zachodzi ryzyko powstania alergii u osób, które je spożyją. GIS dodaje, że rozpoczęto proces wycofania wadliwego produktu ze sprzedaży.
Uwaga na ciasteczka z alergenem
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma Viands Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.
Oryginalna etykieta wskazuje na obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj w produkcie, jednak soja nie jest zadeklarowana na liście składników oraz nie zawarto ostrzeżenia o możliwej obecności mleka i jaj w oznakowaniu w języku polskim.
Wobec tego spożycie produktu przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g
Numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025
Numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026
Numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026
Kraj pochodzenia: Kanada
Dystrybutor w Polsce: Viands Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec
GIS informuje, że firma Viands Sp. z o.o. podjęła działania związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces. Ponadto opracowano już właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby z alergią na soję, mleko lub jaja nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu - podkreśla GIS.