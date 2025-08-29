Masz takie ciastka? Właśnie pilnie wycofują je ze sprzedaży. Wydano alert

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, które dotyczy żywności. Otóż na skutek błędu producenta ciasteczek, zachodzi ryzyko powstania alergii u osób, które je spożyją. GIS dodaje, że rozpoczęto proces wycofania wadliwego produktu ze sprzedaży.

GIS informuje o wycofaniu ze sprzedaży partii ciastek / zdjęcie ilustracyjne
GIS informuje o wycofaniu ze sprzedaży partii ciastek / zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Uwaga na ciasteczka z alergenem

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma Viands Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.

Oryginalna etykieta wskazuje na obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj w produkcie, jednak soja nie jest zadeklarowana na liście składników oraz nie zawarto ostrzeżenia o możliwej obecności mleka i jaj w oznakowaniu w języku polskim.

Wobec tego spożycie produktu przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g

Numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025

Numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026

Numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026

Kraj pochodzenia: Kanada

Dystrybutor w Polsce: Viands Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec

GIS informuje, że firma Viands Sp. z o.o. podjęła działania związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces. Ponadto opracowano już właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj.

Opakowanie ciasteczek kremowych z syropem klonowym Cleary's o wadze 400 g, na froncie widoczne fotografie kanadyjskich krajobrazów, w dolnej części szczegółowa tabela wartości odżywczych i składników w języku polskim.
GIS wydało ostrzeżenie publiczne, które dotyczy żywnościINTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby z alergią na soję, mleko lub jaja nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu - podkreśla GIS.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-CzarnoczyńskaINTERIA.PL

Najnowsze