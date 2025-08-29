Chętnie ustawiamy na parapecie. Na własne życzenie sprowadzamy szkodniki do domu
Rośliny doniczkowe to zarówno piękna, naturalna ozdoba mieszkania, jak i naturalny filtr powietrza. Nic dziwnego, że wielu z nas uwielbia się nimi otaczać, tworząc w czterech ścianach namiastkę bujnego ogrodu. Niestety, wraz z doniczkami w domu mogą pojawić się nieproszeni goście. Obecność pluskwiaków dla ludzi jest uciążliwa, a dla samych roślin bardzo niebezpieczna. Warto więc wiedzieć, co przyciąga je do wnętrz, aby ustrzec się przed owadami w mieszkaniu.
Spis treści:
Pluskwiaki w domu - czy są groźne dla człowieka?
Pluskwiaki to bardzo szeroka grupa owadów, do której należy m.in. pluskwa domowa, słusznie wzbudzająca odrazę i lęk. Trzyma się blisko ludzi, żywiąc się krwią, a do tego jest bardzo trudna do usunięcia z mieszkania. Do pluskwiaków zaliczają się także gatunki żerujące na roślinach, w tym mszyce, tarczniki, wełnowce czy skoczki. Większość z nich nie stanowi zagrożenia dla człowieka - nie gryzą i nie przenoszą chorób. Mimo to ich obecność i wytwarzane przez nie wydzieliny (w tym odchody) mogą powodować alergie u osób wrażliwych.
Mistrzowie kamuflażu. Po czym poznać obecność pluskwiaków?
Często szkodniki nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Sygnałem alarmowym i motywacją do przyjrzenia się swoim kwiatom jest osłabienie ich kondycji. Najczęstszymi objawami żerowania pluskwiaków są żółknące i opadające liście, a także ciemne plamki na ich spodzie. Wzrost roślin doniczkowych zostaje zahamowany. Pluskwiaki wysysają z nich życiodajne soki, co prowadzi do powolnego obumierania ozdobnych okazów.
Co więcej, wydzieliny szkodników tworzą środowisko sprzyjające infekcjom grzybiczym. Są w stanie szybko się rozmnażać, przez co w krótkim czasie opanowują dużą liczbę roślin. Gdy pojawią się w okolicy jednej doniczki, istnieje duże ryzyko, że zagrożona będzie cała zielona kolekcja.
Rośliny doniczkowe, które przyciągają pluskwiaki. Działają na szkodniki jak magnes
Niektóre gatunki roślin są szczególnie podatne na ataki pluskwiaków. Należą do nich:
- fikusy,
- skrzydłokwiaty,
- draceny,
- palmy doniczkowe (np. areka i chamedora),
- paprocie,
- bluszcze.
Kwiaty te wydzielają substancje, które pluskwiaki postrzegają jako bardzo atrakcyjne. Nie bez znaczenia są także warunki, w jakich rosną najlepiej. Pojawieniu się szkodników sprzyjają bowiem częste zraszanie i utrzymywanie wilgotnego podłoża. Mięsiste liście stają się dla nich idealną pożywką. Ze szczególną uwagą trzeba przyglądać się egzemplarzom rosnącym w zacienionych zakątkach mieszkania.
Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza też sprzyja rozwojowi pluskwiaków. Unikaj więc nadmiernego zagęszczenia roślin. Należy uważać na nawożenie azotem - nadmiar tego pierwiastka sprawia, że liście stają się jeszcze bardziej soczyste i zachęcające dla żarłocznych owadów.