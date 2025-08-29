Pluskwiaki w domu - czy są groźne dla człowieka?

Pluskwiaki to bardzo szeroka grupa owadów, do której należy m.in. pluskwa domowa, słusznie wzbudzająca odrazę i lęk. Trzyma się blisko ludzi, żywiąc się krwią, a do tego jest bardzo trudna do usunięcia z mieszkania. Do pluskwiaków zaliczają się także gatunki żerujące na roślinach, w tym mszyce, tarczniki, wełnowce czy skoczki. Większość z nich nie stanowi zagrożenia dla człowieka - nie gryzą i nie przenoszą chorób. Mimo to ich obecność i wytwarzane przez nie wydzieliny (w tym odchody) mogą powodować alergie u osób wrażliwych.

Mistrzowie kamuflażu. Po czym poznać obecność pluskwiaków?

Często szkodniki nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Sygnałem alarmowym i motywacją do przyjrzenia się swoim kwiatom jest osłabienie ich kondycji. Najczęstszymi objawami żerowania pluskwiaków są żółknące i opadające liście, a także ciemne plamki na ich spodzie. Wzrost roślin doniczkowych zostaje zahamowany. Pluskwiaki wysysają z nich życiodajne soki, co prowadzi do powolnego obumierania ozdobnych okazów.

Co więcej, wydzieliny szkodników tworzą środowisko sprzyjające infekcjom grzybiczym. Są w stanie szybko się rozmnażać, przez co w krótkim czasie opanowują dużą liczbę roślin. Gdy pojawią się w okolicy jednej doniczki, istnieje duże ryzyko, że zagrożona będzie cała zielona kolekcja.

Rośliny doniczkowe, które przyciągają pluskwiaki. Działają na szkodniki jak magnes

Ozdobne liście przykuwają uwagę szkodników 123RF/PICSEL

Niektóre gatunki roślin są szczególnie podatne na ataki pluskwiaków. Należą do nich:

fikusy,

storczyki ,

skrzydłokwiaty,

draceny,

palmy doniczkowe (np. areka i chamedora),

paprocie,

bluszcze.

Kwiaty te wydzielają substancje, które pluskwiaki postrzegają jako bardzo atrakcyjne. Nie bez znaczenia są także warunki, w jakich rosną najlepiej. Pojawieniu się szkodników sprzyjają bowiem częste zraszanie i utrzymywanie wilgotnego podłoża. Mięsiste liście stają się dla nich idealną pożywką. Ze szczególną uwagą trzeba przyglądać się egzemplarzom rosnącym w zacienionych zakątkach mieszkania.

Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza też sprzyja rozwojowi pluskwiaków. Unikaj więc nadmiernego zagęszczenia roślin. Należy uważać na nawożenie azotem - nadmiar tego pierwiastka sprawia, że liście stają się jeszcze bardziej soczyste i zachęcające dla żarłocznych owadów.

