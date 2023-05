Spis treści: 01 Mandewilla - co to za kwiat

02 Stanowisko dla mandewilli

03 Uprawa i pielęgnacja mandewilli

04 Zimowanie mandewilli

Mandewilla - co to za kwiat

Mandewilla, to ozdobna roślina pnąca należąca do rodziny toinowatych. Znamy ją także pod nazwą dipladenia. Pochodzi z Ameryki Południowej. Do Europy przywiózł ją jak pierwszy John Mandeville.

Zdjęcie Dipladenia inaczej zwana mandewilla, piękne czerwone kwiaty w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Roślina charakteryzuje się dużymi, dzwonkowatymi, różnokolorowymi kwiatami. Kwiaty mogą występować w kolorach bieli, różu aż po czerwienie. Pięknie się pnie, więc idealnie sprawdzi się na balkonach i tarasach. Należy jej jednak zapewnić odpowiednie warunki. Bez nich wymagająca mandewilla nie będzie cieszyć tak, jakbyśmy tego oczekiwali.

Stanowisko dla mandewilli

Roślina źle znosi zmianę miejsca i przestawianie. Mandewilla powinna być osłonięta od wiatru. Dobrze sprawdzi się miejsce nasłonecznione, ale w godzinach południowych, gdy słońce jest najmocniejsze, roślina ta woli światło rozproszone. Najlepsze stanowisko dla mandewilli będzie na balkonach lub tarasach wschodnich i zachodnich.

Uprawa i pielęgnacja mandewilli

Mandewilla jest rośliną pochodzącą z klimatów tropikalnych, gdyż rośnie głównie w Brazylii. Pnączu trzeba zapewnić odpowiednie podłoże, nawilżanie i przycinanie.

Sadzenie mandewilli

Mandewillę można posadzić w donicach lub pojemnikach w miejscu, gdzie będzie mogła się piąć, czyli m.in. na balkonie. Doniczka dla rośliny powinna mieć od spodu dziurki, przez które będzie odpływać pozostała woda. Bez nich woda będzie stać i może dojść do zgnicia korzeni. Przy sadzeniu mandewilli ważne jest zachowanie odpowiedniej temperatury gleby. Podłoże powinno mieć pomiędzy 22 a 25 st. C, gdyś roślina jest ciepłolubna.

Zdjęcie Biała dipladenia w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Podłoże dla mandewilli

Mandewilla najbardziej lubi podłoża żyzne i przepuszczalne, ze względu na to, że roślina jest wrażliwa na przelanie. W celu uzyskania takiego podłoża dla mandewilli warto zmieszać torf z piaskiem. Tak przygotowana gleba zapewni odpowiedni drenaż i zapobiegnie przelaniu.

Podlewanie mandewilli

Mandewilla nie lubi zbyt obfitego i częstego podlewania, dlatego powinno się tego unikać. Podłoże powinno być wilgotne, ale należy uważać na zalanie. Mandewillę podlewać należy systematycznie, ale umiarkowanie. W cieplejszej porze, latem, mandewillę podlewa się raz na dwa tygodnie lub jeśli zauważymy, że podłoże jest naprawdę suche.

Mandewilla lubi natomiast bardzo wilgotne powietrze. Z tego powodu można zraszać pnącze. Wpłynie to na lepszy rozwój kwiatów mandewilli.

Nawożenie mandewilli

Dla zapewnienia odpowiedniego rozwoju i odporności przed szkodnikami mandewillę należy regularnie nawozić. W okresie kwitnienia zabieg powtarza się co tydzień. Nawóz powinien być wieloskładnikowy z obniżoną zawartością wapnia.

Przycinanie mandewilli

Dla zachowania estetycznego wyglądu mandewilli należy ją często przycinać. Pnącze bardzo dobrze znosi przycinanie, które najlepiej wykonywać wczesną wiosną. Przy przycinaniu mandewilli trzeba jednak zachować ostrożność i użyć rękawiczek. Sok z pędów mandewilli podrażnia skórę.

Przesadzanie mandewilli

Rozwiniętą mandewillę przesadza się raz w roku na wiosnę. Jej korzenie bardzo szybko się rozrastają, dlatego mandewilla po takim czasie potrzebuje nowej, większej doniczki. Do przesadzania korzysta się z podłoża do roślin kwitnących. Należy też pamiętać o odpowiednim drenażu.

Zimowanie mandewilli

Mandewilla to roślina tropikalna, która źle znosi niskie temperatury. Z tego względu przetrzymywanie jej na zewnątrz podczas jesieni i zimy może być zabójcze dla rośliny. Mandewilla powinna zimować w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie będzie niższa niż 7°C. Najlepszą temperaturą podczas zimy dla mandewilli będzie od 12 do 15 st. C. Idealnym miejscem będzie m.in. ogród zimowy.

