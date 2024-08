Najprościej rzecz ujmując, metabolizm to zestaw procesów chemicznych, które zachodzą w ciele, aby przekształcić pożywienie w energię. Często zdarza się, że nawet mimo braku zmian w codziennych nawykach żywieniowych, metabolizm zwalnia. W efekcie pojawiają się nadprogramowe kilogramy, a proces odchudzania przebiega wolniej, co może być bardzo frustrujące. Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn spowolnienia metabolizmu po 40. roku życia jest kilka. Z wiekiem naturalnie tracimy masę mięśniową, co prowadzi do zmniejszenia liczby kalorii spalanych w spoczynku. Do tego dochodzą zmiany hormonalne, które sprzyjają magazynowaniu tłuszczu. U kobiet winny jest przede wszystkim spadek estrogenu, u mężczyzn — testosteronu. Bywa i tak, że sami rezygnujemy z ćwiczeń i stajemy się mniej aktywni fizycznie. Takie decyzje dość szybko skutkują tym, że ubrania w "magiczny" sposób stają się ciasne, a waga wskazuje coraz wyższe wartości.