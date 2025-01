Aktywny składnik kurkumy - kurkumina - pomaga obniżyć poziom LDL i zapobiega jego utlenianiu, co chroni naczynia krwionośne przed powstawaniem blaszek miażdżycowych. Kurkumina ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, co zmniejsza ryzyko odkładania złogów cholesterolu w tętnicach.

Regularne spożywanie kurkumy wspiera również funkcjonowanie wątroby, kluczowego organu w regulacji poziomu lipidów. To także przyprawa niezwykle łatwa do wprowadzenia do diety. Można dodawać ją do wielu dań, idealnie pasuje do kurczaka i świetnie komponuje się w sosach.