Co doda ci lat? Te połączenia mogą wyglądać staroświecko

Niektóre ubrania mogą sprawić, że wyglądamy dojrzalej, niż byśmy chcieli. Czasem to kwestia kroju, innym razem kolorystyki czy materiału, a czasem niefortunnego połączenia danych elementów. Pierwszym z "modowych grzechów" może być zły wybór materiału, zwłaszcza gdy pojawiają się cieplejsze, wiosenne dni.

Dodatki też mają moc. Uważaj, by nie przesadzić

Czarne, kryjące rajstopy do lekkiej sukienki mogą wyglądać zbyt ciężko na wiosnę. Warto też unikać masywnych butów w stylu "ciężkich czółenek", które mogą dodawać lat. Zamiast tego postaw na lekkie mokasyny, sneakersy albo eleganckie sandałki na niskim obcasie.

Wiosna to idealny czas na odświeżenie garderoby. Śmiało możemy zamienić ciężkie tkaniny na lekkie, a klasyczne kroje na bardziej swobodne.

Zwróć też uwagę na fryzurę i makijaż. To te elementy dopełniają stylizację

Choć to nie elementy garderoby, to dobór odpowiedniej fryzury i makijażu też może dodać lub odjąć nam wizualnie lat. Ubiór to jedno, ale również fryzura i makijaż wpływają na odbiór całej stylizacji.