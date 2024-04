Wiosenny boom na warzywa. Ciało spragnione witamin i minerałów

Zimowe miesiące, brak słońca, nierzadko gorszy dostęp do świeżych warzyw i owoców, niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Po jesienno-zimowym okresie w końcu jednak przychodzi wiosna, a wraz z nią bogactwo warzyw, które są istną skarbnicą zdrowia.

Wśród warzyw wyróżniają się te, które w dość szybkim czasie, potrafią poprawić nasze samopoczucie i sprawić, że nie tylko będziemy czuć się lepiej, ale dzięki nim także nasze włosy staną się mocniejsze, a cera promienna.

Które warzywa więc zwłaszcza wiosną, warto wprowadzić do codziennego menu, by szybko odzyskać siły?

Szparagi na regenerację organizmu

Szparagi można jeść w rozmaitej formie, także pod postacią zupy-kremu 123RF/PICSEL

Łodygi szparagów zaczynają kiełkować około marca, ale swój rozkwit przeżywają na koniec kwietnia, a sezon na nie trwa przez cały maj. Wiosenny posiłek wzbogacony o szparagi może dać nam wiele korzyści.

Spożywane gotowane, grillowane, smażone, czy pieczone dostarczają wiele witamin i minerałów naszemu organizmu. Te warzywa są niskokaloryczne, ale bogate w mnóstwo składników odżywczych, w tym witaminę K, kwas foliowy i błonnik.

Są także doskonałym źródłem zdrowego dla jelit błonnika prebiotycznego i przeciwutleniaczy. Zawarty w nich kwas foliowy wspomaga regenerację organizmu i wpływa korzystnie na układ krążenia, co po zimowych miesiącach będzie dla nas niezwykle korzystne.

Z kolei zawarte w szparagach witaminy C i E poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci, więc jeżeli borykamy się z poszarzałą cerą i wypadającymi włosami, szparagi sprawdzą się doskonale.

Zielony groszek bogaty w błonnik. Nie lekceważ tego składnika

Zielony groszek może być podstawą wielu wiosennych sałatek 123RF/PICSEL

Młody groszek może nadać piękny zielony odcień każdemu daniu, do którego zostanie dodany. Ale wygląd to nie wszystko! Ważne jest to, co zawiera groszek.

Ten świeży, najlepiej zebrany od połowy maja do końca czerwca, groszek, jest pełen zdrowych węglowodanów i białka roślinnego, które pomagają zachować uczucie sytości na dłużej. Zielone kulki zawierają witaminy A i K oraz są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego.

Błonnik odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie trawienia. Zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Błonnik pokarmowy wpływa także na profilaktykę chorób układu krążenia oraz może być pomocny przy utracie zbędnych kilogramów.

Krem z zielonego groszku 123RF/PICSEL

Młody szczypior i cebula dymka. Nie tylko witaminy, ale także potas i żelazo

Smak młodej cebuli dymki z zielonym pióropuszem szczypioru podkręca każde danie i doskonale komponuje się z ziemniakami, pomidorami, czy czerwoną papryką. To niepozorne warzywo zawiera jednak istną skarbnicę składników potrzebnych do wzmocnienia organizmu.

Cebula dymka obfituje w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, wapń i żelazo. Warzywo to zawiera również antyoksydanty i flawonoidy. Dodatkowo cebula dymka jest warzywem niskokalorycznym, więc idealnie sprawdzi się przy chęci odchudzania.

Szczypior i cebula dymka mogą być ukoronowaniem wiosennych kanapek z pomidorem 123RF/PICSEL

Niepopularne karczochy, kryją w sobie wielkie bogactwo

Bardziej popularne we Włoszech, czy we Francji, w Polsce karczochy nie doczekały się specjalnego miejsca w naszej rodzimej kuchni. Jednak ze względu na bogactwo witamin i minerałów warto włączyć je do wiosennej diety.

Sezon na karczochy jest niebywale długi, bo trwa do października, ale swój szczytowy moment mają od marca do maja. Są bogatym w przeciwutleniacze wyborem na wiosnę. To doskonałe źródło przyjaznego dla jelit błonnika, podobnie jak zielony groszek.

Nie masz pomysłu na karczocha? Wrzuć go na pizzę jonmalibo 123RF/PICSEL

Dodatkowo warzywa te zawierają cynarynę, która ma właściwości żółciotwórcze, żółciopędne oraz hepatoochronne. Wspiera to prawidłową pracę wątroby oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu lipidów we krwi.

