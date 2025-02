Te zmiany na twarzy to ważny sygnał. Informują, że cholesterol jest zbyt wysoki

Podwyższony poziom cholesterolu to problem, który często rozwija się bezobjawowo, ale może prowadzić do poważnych chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że pierwsze sygnały ostrzegawcze mogą pojawić się na twarzy. Jakie zmiany mogą wskazywać na wysoki poziom cholesterolu i jak skutecznie go obniżyć?