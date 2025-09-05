Prezydent kontra kuchnia

Okazuje się, że głowa państwa wcale nie czuje się pewnie w kuchni. Karol Nawrocki w rozmowie z synem Danielem zdradził, że jego "paleta dań jest naprawdę skromna". A jednak wśród tych nielicznych potraw jest jedna, która w domu Nawrockich urosła do rangi legendy - jajecznica z pomidorami.

- Moja żona gotuje świetnie, a jej menu jest tak szerokie, że nawet nie próbuję się z nią porównywać. Ale jedno danie potrafię zrobić. To jajecznica z pomidorami - przyznał Nawrocki z rozbrajającą szczerością.

Kasia nie ma wątpliwości - jajecznica taty jest najlepsza

Rodzinna rozmowa, przeprowadzona przez Daniela Nawrockiego, szybko zeszła na temat kuchni. Syn przyznał, że ostatnio ktoś go zapytał, kto lepiej gotuje - mama czy tata.

- Bez wątpienia to mama świetnie gotuje - odpowiedział bez wahania Daniel.

Ale w tej historii pojawia się wyjątek. - Chyba jest jedno danie, które Kasia woli od kogo innego. Podzielcie się tym - zachęca Daniel. Na co Marta Nawrocka odpowiada z uśmiechem: - Tak, ja gotuję w domu, zgadza się, ale jest jedno jedyne danie, które przygotowuje Karol.

I wszystko stało się jasne. To właśnie tata jest w domu specjalistą od jajecznicy z pomidorami!

- Moja paleta dań jest naprawdę skromna. Ja po prostu potrafię zrobić jajecznicę z pomidorami, a Kasia chyba bardziej z miłości do taty, niż z czaru tej jajecznicy ją lubi. - śmieje się prezydent.

Co ciekawe, Marta Nawrocka podkreśliła w wywiadzie, że sama tej jajecznicy nie jadła, bo zazwyczaj, gdy Karol ją robi, to nie ma jej w domu. Jednak dla Kasi to prawdziwy rytuał.

- Ostatnio rano byliście we dwójkę w domu i to właśnie ty robiłeś jajecznicę, nie mama! - wspomina Daniel.

- Jestem w stanie zrobić tylko jajecznicę, ale za to zawsze z przyjemnością, kiedy mogę ją przygotować dla córki - przyznaje Karol Nawrocki.

Kuchnia bez kompleksów

Karol Nawrocki nie ma kompleksów, jeśli chodzi o swoje braki kulinarne. Wręcz przeciwnie - potrafi o nich mówić z dużym dystansem.

- Nie jestem w stanie nawet nawiązać kontaktu z osiągnięciami Marty w kuchni. - podkreśla. - Ale tę jedną jajecznicę mam opanowaną.

Córka Kasia wie najlepiej, że nic tak nie smakuje o poranku, jak jajecznica przygotowana przez tatę. Chociaż przepis nie został zdradzony w rozmowie wprost, można zrekonstruować "prezydencką" wersję.

Przepis na jajecznicę z pomidorami à la Nawrocki

Aromatyczna i puszysta jajecznica z pomidorami i szczypiorkiem to popisowe danie prezydenta Polski

Składniki:

4 jajka

1 duży pomidor malinowy

1 łyżka masła (dla smaku i aksamitnej konsystencji)

2 łyżki mleka (dzięki temu jajecznica będzie puszysta)

sól i pieprz do smaku

szczypiorek do posypania

Przygotowanie:

Pomidora pokrój w drobną kostkę. Na średniej wielkości patelni rozgrzej masło, wrzuć pomidory i podsmażaj 2-3 minuty, aż lekko zmiękną, ale zachowają świeżość i sok. W miseczce roztrzep jajka z mlekiem, dopraw solą i pieprzem. Wlej masę jajeczną na patelnię z pomidorami. Smaż na małym ogniu, delikatnie mieszając, aby jajka się ścięły, ale pozostały kremowe i aksamitne. Podawaj od razu, posypane szczypiorkiem lub odrobiną startego sera, z kromką świeżego pieczywa.

