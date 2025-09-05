Rodzinny hit w prezydenckim domu. Jajecznica z pomidorami à la Nawrocki

Choć w kuchni nie czuje się mistrzem, Karol Nawrocki ma swoje popisowe danie, które w jego domu urosło niemal do rangi legendy. Nie są to wykwintne trufle ani stek à la Gordon Ramsay, lecz jajecznica z pomidorami! Inspiracją była córka Kasia, a w rezultacie powstało śniadanie, które opanował do mistrzostwa. Sprawdzamy, jak zrobić "jajecznicę à la Nawrocki".

Karol Nawrocki ujawnił, co jest jego popisowym daniem w kuchni
Karol Nawrocki ujawnił, co jest jego popisowym daniem w kuchni

Prezydent kontra kuchnia

Okazuje się, że głowa państwa wcale nie czuje się pewnie w kuchni. Karol Nawrocki w rozmowie z synem Danielem zdradził, że jego "paleta dań jest naprawdę skromna". A jednak wśród tych nielicznych potraw jest jedna, która w domu Nawrockich urosła do rangi legendy - jajecznica z pomidorami.

- Moja żona gotuje świetnie, a jej menu jest tak szerokie, że nawet nie próbuję się z nią porównywać. Ale jedno danie potrafię zrobić. To jajecznica z pomidorami - przyznał Nawrocki z rozbrajającą szczerością.

Kasia nie ma wątpliwości - jajecznica taty jest najlepsza

Rodzinna rozmowa, przeprowadzona przez Daniela Nawrockiego, szybko zeszła na temat kuchni. Syn przyznał, że ostatnio ktoś go zapytał, kto lepiej gotuje - mama czy tata.

- Bez wątpienia to mama świetnie gotuje - odpowiedział bez wahania Daniel.

Ale w tej historii pojawia się wyjątek. - Chyba jest jedno danie, które Kasia woli od kogo innego. Podzielcie się tym - zachęca Daniel. Na co Marta Nawrocka odpowiada z uśmiechem: - Tak, ja gotuję w domu, zgadza się, ale jest jedno jedyne danie, które przygotowuje Karol.

I wszystko stało się jasne. To właśnie tata jest w domu specjalistą od jajecznicy z pomidorami!

- Moja paleta dań jest naprawdę skromna. Ja po prostu potrafię zrobić jajecznicę z pomidorami, a Kasia chyba bardziej z miłości do taty, niż z czaru tej jajecznicy ją lubi. - śmieje się prezydent.

Co ciekawe, Marta Nawrocka podkreśliła w wywiadzie, że sama tej jajecznicy nie jadła, bo zazwyczaj, gdy Karol ją robi, to nie ma jej w domu. Jednak dla Kasi to prawdziwy rytuał.

- Ostatnio rano byliście we dwójkę w domu i to właśnie ty robiłeś jajecznicę, nie mama! - wspomina Daniel.

- Jestem w stanie zrobić tylko jajecznicę, ale za to zawsze z przyjemnością, kiedy mogę ją przygotować dla córki - przyznaje Karol Nawrocki.

    Kuchnia bez kompleksów

    Karol Nawrocki nie ma kompleksów, jeśli chodzi o swoje braki kulinarne. Wręcz przeciwnie - potrafi o nich mówić z dużym dystansem.

    - Nie jestem w stanie nawet nawiązać kontaktu z osiągnięciami Marty w kuchni. - podkreśla. - Ale tę jedną jajecznicę mam opanowaną.

    Córka Kasia wie najlepiej, że nic tak nie smakuje o poranku, jak jajecznica przygotowana przez tatę. Chociaż przepis nie został zdradzony w rozmowie wprost, można zrekonstruować "prezydencką" wersję.

    Przepis na jajecznicę z pomidorami à la Nawrocki

    Grzanka z jajecznicą, kawałkami świeżych pomidorów i szczypiorku, podana na białym prostokątnym talerzu.
    Aromatyczna i puszysta jajecznica z pomidorami i szczypiorkiem to popisowe danie prezydenta Polskicanva66352INTERIA.PL

    Składniki:

    • 4 jajka
    • 1 duży pomidor malinowy
    • 1 łyżka masła (dla smaku i aksamitnej konsystencji)
    • 2 łyżki mleka (dzięki temu jajecznica będzie puszysta)
    • sól i pieprz do smaku
    • szczypiorek do posypania

    Przygotowanie:

    1. Pomidora pokrój w drobną kostkę.
    2. Na średniej wielkości patelni rozgrzej masło, wrzuć pomidory i podsmażaj 2-3 minuty, aż lekko zmiękną, ale zachowają świeżość i sok.
    3. W miseczce roztrzep jajka z mlekiem, dopraw solą i pieprzem.
    4. Wlej masę jajeczną na patelnię z pomidorami. Smaż na małym ogniu, delikatnie mieszając, aby jajka się ścięły, ale pozostały kremowe i aksamitne.
    5. Podawaj od razu, posypane szczypiorkiem lub odrobiną startego sera, z kromką świeżego pieczywa.

