Masz taki ubijak do ziemniaków? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert
Główny Inspektorat Sanitarny informuje w najnowszym komunikacie o stwierdzeniu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z akcesoriów kuchennych, które wyprodukowano w Chinach i oferowano w sprzedaży w Polsce. Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością - apeluje GIS.
Akcesoria kuchenne z niebezpiecznymi substancjami
W związku ze stwierdzeniem migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki kuchennej Lamart, serii Inox, wykrytej w trakcie kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ostrzeżenie z dnia 3.07.2025 r.), importer w Czechach podjął działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.
W wyniku badań pozostałych narzędzi kuchennych z tej samej serii również stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z tych wyrobów do żywności.
Importer podjął decyzję o wycofaniu z rynku i od konsumentów wszystkich określonych poniżej wyrobów do kontaktu z żywnością - informuje GIS.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.
Szczegóły dotyczące produktów:
Na podstawie decyzji importera FAST CR a.s., oprócz łyżki kuchennej wskazanej w ostrzeżeniu z dnia 3.07.2025 r., wycofaniu podlegają wszystkie narzędzia kuchenne Lamart, seria Inox, wymienione poniżej:
Nazwa produktu: LT3988 ŁYŻKA DO SOSÓW INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669282449
Nazwa produktu: LT3989 ŁYŻKA DO MAKARONU INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669282456
Nazwa produktu: LT3990 ŁOPATKA INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669307708
Nazwa produktu: LT3993 UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW. NYLON INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669307715
Importer: FAST CR a.s., U Sanitasu 1621, Ricany 251 01, Czech Republik U Sanitasu 1621, Ricany 251 01
Kraj pochodzenia: Chiny
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania tych produktów w Polsce.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają produkty wskazane w komunikacie, nie powinny ich używać w kontakcie z żywnością.