Akcesoria kuchenne z niebezpiecznymi substancjami

W związku ze stwierdzeniem migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki kuchennej Lamart, serii Inox, wykrytej w trakcie kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ostrzeżenie z dnia 3.07.2025 r.), importer w Czechach podjął działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.

W wyniku badań pozostałych narzędzi kuchennych z tej samej serii również stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z tych wyrobów do żywności.

Importer podjął decyzję o wycofaniu z rynku i od konsumentów wszystkich określonych poniżej wyrobów do kontaktu z żywnością - informuje GIS.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktów:

Na podstawie decyzji importera FAST CR a.s., oprócz łyżki kuchennej wskazanej w ostrzeżeniu z dnia 3.07.2025 r., wycofaniu podlegają wszystkie narzędzia kuchenne Lamart, seria Inox, wymienione poniżej:

Nazwa produktu: LT3988 ŁYŻKA DO SOSÓW INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669282449

Nazwa produktu: LT3989 ŁYŻKA DO MAKARONU INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669282456

Nazwa produktu: LT3990 ŁOPATKA INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669307708

Nazwa produktu: LT3993 UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW. NYLON INOX LAMART, Kod kreskowy: 8590669307715

Importer: FAST CR a.s., U Sanitasu 1621, Ricany 251 01, Czech Republik U Sanitasu 1621, Ricany 251 01

Kraj pochodzenia: Chiny

GIS ostrzega przed używaniem takich akcesoriów kuchennych INTERIA.PL/Informacja prasowa

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania tych produktów w Polsce.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają produkty wskazane w komunikacie, nie powinny ich używać w kontakcie z żywnością.

