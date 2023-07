Tego lepiej nie jedz na kolację. Lista produktów rujnujących sylwetkę

Wybudzasz się między 1 a 3 w nocy? To oznaka, że twoja wątroba woła o pomoc

Te rośliny omijaj z daleka. Kontakt z nimi jest niebezpieczny dla zdrowia

Ile metrów od granicy działki można posadzić drzewa? Przepisy nie są jednoznaczne

Złota rada ogrodników. Rozsyp wokół hortensji, a bujnie zakwitnie Spis treści: 01 Kiedy jeść kolację?

02 Czego nie jeść na kolację? Lista zakazanych produktów

Mitem jest, że kolację należy jeść najpóźniej o godzinie 18. Zamiast chodzić spać z uczuciem wilczego głodu, lepiej uważniej przyjrzyj się temu, co wieczorem ląduje na twoim talerzu. Jeśli kolacja będzie zdrowa, lekka, a zarazem sycąca, nie tylko unikniesz wielu dolegliwości trawiennych, ale także dodatkowych kilogramów. Kiedy najlepiej zjeść kolację i jakich produktów unikać podczas jej przygotowania?

Zobacz też: Czego nie jeść na śniadanie? Tych produktów lepiej unikać

Reklama

Kiedy jeść kolację?

Specjaliści ds. żywienia są zgodni w kwestii tego, że nie ma "magicznej" pory na kolację. Aby organizm mógł strawić to, co zjesz wieczorem, warto pamiętać by ostatni posiłek spożyć na 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka. Należy jednak zwrócić uwagę na jakość posiłków - powinny być one lekkostrawne, składać się z głównie z produktów bogatych w białko, a także warzyw. Istnieje również kilka produktów, których lepiej nie serwować sobie przed snem. Organizm nie będą w stanie strawić ich w tak krótkim czasie i nie dość, że nabawisz się dolegliwości trawiennych, to z biegiem czasu zaobserwujesz też nadprogramową tkankę tłuszczową.

Czego nie jeść na kolację? Lista zakazanych produktów

Zdjęcie Tłuste potrawy są ciężkostrawne - jedzenie ich na kolację może wywołać szereg dolegliwości / 123RF/PICSEL

Na kolację z pewnością nie warto jeść produktów tłustych, bardzo kalorycznych oraz ciężkostrawnych. Należą do nich:

Frytki - wieczorem, gdy ustaje aktywność metabolizm zwalnia, a nagromadzony tłuszcz ciężko się trawi. Zdecydowanie lepiej sięgnąć po frytki w ciągu dnia.

- wieczorem, gdy ustaje aktywność metabolizm zwalnia, a nagromadzony tłuszcz ciężko się trawi. Zdecydowanie lepiej sięgnąć po frytki w ciągu dnia. Proste węglowodany - takie jak np. makarony, kluski, pizza, pieczywo, ciasta - produkty te mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko uwalniają cukry proste, które natychmiast wchłaniane są do krwioobiegu. Jeśli nie spalisz ich w ruchu, to zostaną zamienione w tłuszcz.

- takie jak np. makarony, kluski, pizza, pieczywo, ciasta - produkty te mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko uwalniają cukry proste, które natychmiast wchłaniane są do krwioobiegu. Jeśli nie spalisz ich w ruchu, to zostaną zamienione w tłuszcz. Owoce - mimo że są bardzo zdrowe, niektórych odradza się jeść na kolację. Szczególnie nie poleca się spożywania przed snem m.in. bananów, winogron, czereśnie czy ananasy - mają one w składzie sporo cukru.

- mimo że są bardzo zdrowe, niektórych odradza się jeść na kolację. Szczególnie nie poleca się spożywania przed snem m.in. bananów, winogron, czereśnie czy ananasy - mają one w składzie sporo cukru. Tłuszcze - szczególnie te pochodzenia zwierzęcego, będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Spożywanie ich w nadmiarze na noc, co gorsza w połączeniu z węglowodanami sprawi, że kolacja stanie się ciężkostrawną bombą kaloryczną. Na kolację unikaj zatem jedzenia hamburgerów, tłustych żeberek, fasolki po bretońsku, czy żółtych serów.

- szczególnie te pochodzenia zwierzęcego, będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Spożywanie ich w nadmiarze na noc, co gorsza w połączeniu z węglowodanami sprawi, że kolacja stanie się ciężkostrawną bombą kaloryczną. Na kolację unikaj zatem jedzenia hamburgerów, tłustych żeberek, fasolki po bretońsku, czy żółtych serów. Alkohol - napoje procentowe zwiększają łaknienie i apetyt na węglowodany. Udowodniono też, że nawet niewielkie ilości alkoholu wypijane przed snem wpływają niekorzystnie na jakość snu i regenerację. Dodatkowo tego typu napoje są bardzo kaloryczne.