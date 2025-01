W polskiej sztuce kulinarnej zupy są od stuleci darzone szczególną sympatią, ale to właśnie w Czechach przyrządza się taką, gdzie czosnek gra pierwsze skrzypce . Tradycyjna zupa czosnkowa nie jest zbyt gęsta, ale dodatek ziemniaków i krutonów, czyli grzanek, sprawia, że jest bardziej treściwa. Podobnie jak w Polsce, Czesi do perfekcji opanowali samodzielne dopracowanie tego dania, dlatego można spotkać się z modyfikacjami, np. dodawaniem kawałków mięsa albo rozmąconego jajka , które ścina się i przypomina nasz makaron. Jeśli ktoś ma okazję szusować na stokach narciarskich u naszych południowych sąsiadów, to w ich pobliżu na pewno choć raz spotkać się z zupą czosnkową, która doskonale rozgrzewa i regeneruje siły po intensywnym wysiłku fizycznym.

Jeśli jednak hołdujemy zupom, które są bardziej treściwe, wystarczy dodać do podanej receptury nieco więcej ziemniaków, a czosnek: zamiast podsmażać, upiec w piekarniku przez 30 minut i dodać do gotującej się zupy na bulionie warzywnym. Na koniec, przed dodaniem grzanek, wystarczy całość zblendować. Nie zapominajmy również o dodatkach, ponieważ zupa może być wzbogacona mięsem oraz rozmąconym jajkiem, które się zetnie i będzie przypominać makaron.

Zupa czosnkowa to nie tylko aromatyczne danie obiadowe, ale również naturalne remedium na przeziębienie. Swoje działanie zawdzięcza związkowi siarki, allicynie, który poprawia odporność organizmu i ma działanie antybakteryjne. Allicyna wykazuje się właściwościami podobnymi do tabletek z kwasem acetylosalicylowym, dlatego może regulować ciśnienie tętnicze oraz zmniejszyć krzepliwość krwi, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca. Co ciekawe, czosnek pomaga również poprawić perystaltykę jelit oraz przyspieszyć metabolizm. Warto wiedzieć, że warzywo to może ułatwić walkę z pasożytami obecnymi w układzie pokarmowym.