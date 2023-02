Spis treści: 01 Jak prać ubrania po smarach?

02 Plamy ze smaru - czym usunąć?

03 Jak usunąć zaschnięty smar?

Jak prać ubrania po smarach?

Smarem można ubrudzić się nie tylko podczas prac w garażu, ale nawet jeżdżąc na rowerze. Chwila nieuwagi i na nogawce spodni pojawiają się uporczywe, tłuste plamy, których ciężko jest się pozbyć.

Aby je usunąć, należy zastosować intensywne odplamianie. Posłuży do tego kilka produktów, które zapewne masz w domu. Zanim jednak przystąpisz do działania, pamiętaj o kilku istotnych zasadach:

pod żadnym pozorem nie utrwalaj plamy przez prasowanie czy pranie w wysokiej temperaturze - najpierw musisz zastosować środek odplamiający

jeżeli polejesz smar gorącą wodą, wniknie on jeszcze głębiej w materiał i już go nie usuniesz

im szybciej zadziałasz na plamę, tym większa szansa, że zabrudzenia znikną

Plamy ze smaru - czym usunąć?

Zdjęcie Zanim włożysz ubrania do pralki, potraktuj je odplamiaczem, a następnie wypierz ręcznie / 123RF/PICSEL

W wywabianiu plam ze smaru pomoże:

Masło

Aby odplamić ubranie za pomocą masła, należy rozłożyć je na równej powierzchni, a następne pod plamę włożyć kilka warstw ręcznika papierowego, a bezpośrednio na zabrudzenie zaaplikować sporą ilość masła i pozostawić na około godzinę. Maślany tłuszcz rozpuści smar, a ręcznik papierowy wchłonie go od spodu. Potem już tylko wystarczy wyprać ubranie ręcznie, a następnie włożyć do pralki i ustawić na temperaturę nie wyższą niż 30 st. C.

Benzyna ekstrakcyjna

Benzyna ekstrakcyjna sprawdzi się przede wszystkim do usuwania zabrudzeń ze smaru z ubrań bawełnianych. Nie należy jednak polewać nią ciuchów bezpośrednio! Trzeba zrobić to przy pomocy wacików kosmetycznych lub jałowych gazików opatrunkowych. Wystarczy zamoczyć je w benzynie, a następnie pocierać delikatnie plamy, aż smar zacznie znikać z tkaniny.

Gdy będzie już czysta, wystarczy wyprać odzież ręcznie w wodzie z dodatkiem proszku do prania lub płynu do naczyń, a następnie umieścić w pralce.

Szare mydło

W przypadku usuwania zabrudzeń ze smaru sprawdzi się również szare mydło. Będzie idealnie nadawało się do delikatnych tkanin, ponieważ nie zniszczyć żadnego materiału.

W tym celu należy zwilżonym w wodzie mydłem wielokrotnie pocierać plamę, a następnie pozostawić w wodzie z mydlinami na ok. godzinę. Gdy plama się rozpuści, można wyprać ubranie w pralce.

Jak usunąć zaschnięty smar?

Zdjęcie Po zastosowaniu chemicznego odplamiania, ubrania należy wyprać w pralce / 123RF/PICSEL

Do usunięcia zaschniętego smaru z ubrań warto wypróbować pastę BHP - specjalny środek chemiczny, który jest w stanie poradzić sobie z uporczywymi plamami na tkaninach, ale również na dłoniach.

Na smar najlepiej zastosować środek detergentowy, który coraz częściej dostępny jest też w postaci żelu. Pastę należy nałożyć na zabrudzenia i pozostawić na kilka godzin. Po tym czasie specyfik powinien "wyssać" smar z materiału. Następnie należy wyprać ubranie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, a na koniec włożyć jeszcze do pralki, by chemikalia dobrze się wypłukały.