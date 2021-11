Ten napój dodaje energii. Zmiksuj kawę z bananem

Bananowo-kawowy napój energetyczny

Banany można zaliczyć do owoców, po które najchętniej sięgamy. Nic dziwnego, bo są lekkostrawne i mają wiele wartości odżywczych. Są źródłem witamin, a także wykazują właściwości prozdrowotne.



Uznaje się, że są w stanie obniżyć ciśnienie krwi, a także wzmacniać odporność i pozytywnie wpływać na pamięć.

Kawa za pomocą kofeiny pobudza, a także zmniejsza fizyczne i psychiczne zmęczenie. Ponadto poprawia koncentracje i przyspiesza metabolizm.



Jeśli potrzebujemy napoju, który będzie bombą witaminową i przy okazji doda nam energii, to warto sięgnąć po banana i filiżankę schłodzonej kawy. Te dwa składniki wystarczy ze sobą zmiksować.



Oprócz tego ten energetyczny napój można wzbogacić o gorące mleko, które sprawi, że nabierze on właściwości rozgrzewających. Jeśli chcemy, by smoothie było jeszcze słodsze, to śmiało można sięgnąć po miód.

