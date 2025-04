Zodiakalne Barany w tym czasie będzie dość łatwo wyprowadzić z równowagi z jeszcze jednego powodu: nawarstwiające się obowiązki zawodowe i nieoczekiwane w ostatnich tygodniach zdarzenia sprawiły, że coraz trudniej zachować im spokój. Niektóre osoby spod tego znaku będą chciały perfekcyjnie przygotować się do świąt, ale niestety ich wysiłki nie zostaną docenione. To tylko spotęguje ich frustrację. Rada? Odpuścić. Sobie i innym. Nie przejmować się kąśliwymi komentarzami i starać się wykorzystać nadchodzący czas najlepiej jak się da. Trudności zawsze będą się pojawiały i tylko od nas zależy, jak podejdziemy do kwestii ich rozwiązania.

Zodiakalne Panny również nie będą zbytnio zachwycone przebiegiem świąt wielkanocnych. Ich wrodzony perfekcjonizm da się innym we znaki. Wciąż będą zarzucały innym, że nie starają się tak bardzo jak one. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowania czy ostatnie przed świętami sprawy zawodowe - Panny i tak będą niezadowolone.

Otoczenie będzie miało dość ich ciągłej krytyki, co Panny z pewnością odczują na własnej skórze. Najbliższe osoby niechętnie będą chciały spędzać święta w ich towarzystwie. Dojdą do wniosku, że skoro Panna jest wiecznie niezadowolona, to one i tak raczej nie spełnią jej oczekiwań.