Dlaczego jelita są nazywane "drugim mózgiem"?

W ciele człowieka występują dwa odcinki jelita - jelito cienkie i grube. To pierwsze odpowiada w naszym organizmie za wchłanianie do krwiobiegu składników odżywczych z pokarmu, a także rozprowadzanie ich do każdej komórki ciała i czerpanie energii z przemiany materii. Rolą jelita grubego zaś jest wchłanianie wody i soli mineralnych.

Zarówno jedna część, jak i druga jelita jest niezwykle ważna dla organizmu, a wielu specjalistów - lekarzy oraz dietetyków jest zdania, że jelita nazywane "drugim mózgiem" odpowiadają za dobrostan całego organizmu.

Dlatego często bywa tak, że zdrowe jelita są podstawą holistycznego zdrowia. Warto więc o jelita dbać stosując zbilansowaną dietę, bogatą w błonnik, witaminy i minerały.

Zdjęcie Problemy z układem pokarmowym i trawiennym mogą rzutować na cały organizm / 123RF/PICSEL

Niekiedy też można stosować soki lub napary, które niczym peeling wspomogą jelita w oczyszczaniu ze złogów, które z kolei blokują poprawne wykonywanie funkcji jelit.

Na jakie napoje warto się zdecydować, by wspomóc swój "drugi mózg"?

Niepozorne warzywo i witamina C

Pietruszka znana jest w polskiej kuchni od wieków. Używana do wielu potraw, w tym do wywarów i zup, cieszy się popularnością zarówno w formie korzenia, jak i natki.

Okazuje się, że to bardzo niepozorne warzywo, to istna bomba witaminowa. Już w w 100 g pietruszki znajdziemy 5 mg żelaza i 177 mg witaminy C, co deklasuje cytrusy pod kątem zawartości tej witaminy! Pietruszka ma także aż 5510 µg beta-karotenu i 3,1 mg witaminy E. Bogata jest także w kwas foliowy (170 µg) i sole mineralne takie jak: magnez, wapń, potas, fosfor, cynk, miedź i mangan.

Zdjęcie Pietruszka zawiera m.in. dużo witaminy C. / 123RF/PICSEL

Jelita doskonale reagują na to warzywo, które swoim bogactwem wprawia je w pożądany ruch. Natka pietruszki ma właściwości oczyszczające organizm z toksyn i złogów, dlatego nic dziwnego, że dodawanie jej do koktajli doskonale sprawdzi się przy dbaniu o jelita.

Aby sporządzić taki wywar dobrze jest zmiksować ze sobą przegotowaną, ciepłą wodę, natkę pietruszki, łyżkę miodu i sok z połówki niewielkiej cytryny.

Taka witaminowa bomba niczym szczotka wyczyści jelita z niepotrzebnych złogów i pobudzi ich perystaltykę.