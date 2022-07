Spis treści: 01 Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

02 Naturalny oprysk na kleszcze, który szybko i skutecznie wygoni je z ogrodu

03 Oprysk na kleszcze - przygotowanie krok po kroku

Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

W lecie nietrudno o kleszcze w ogrodzie - to problem bardzo powszechny oraz częsty, a w dodatku niebezpieczny. Zdaniem ekspertów, nosicielem poważnej choroby jest co trzeci kleszcz. Najczęściej przenoszonymi chorobami są borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Jeśli więc chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz pupili, koniecznie zastosuj ten skuteczny i naturalny oprysk, który wygoni kleszcze z twojego ogrodu.

Naturalny oprysk na kleszcze, który szybko i skutecznie wygoni je z ogrodu

Czarnuszka to naturalny „odgrzybiacz”. Wystarczy łyżeczka dziennie Choć na rynku są dostępne różne preparaty chemiczne, czasem nie możemy ich zastosować. Szczególnie jeśli posiadamy zwierzęta oraz małe dzieci, które chętnie poznają świat przez dotyk i smak. Jest inne rozwiązanie - naturalny oprysk. Szybko i skutecznie wygoni kleszcze z ogrodu. Do jego przygotowania będą potrzebne gałązki czeremchy zwyczajnej. To pospolity krzew z rodziny różowatych, znalezienie go nie powinno stanowić problemu. W mowie potocznej jest szerzej znana jako śliwa kocierpka, dlatego jeśli twoi sąsiedzi nie słyszeli pierwszej nazwy, spróbuj szczęścia z tą bardziej pospolitą.

Zdjęcie Zdaniem ekspertów, nosicielem poważnej choroby jest co najmniej co trzeci kleszcz / 123RF/PICSEL

Oprysk na kleszcze - przygotowanie krok po kroku