Pranie ubrań w podróży może być niemałym wyzwaniem. Podczas pobytu w hotelu, czy pensjonacie często jedyną opcją jest zrobienie prania w umywalce. Niestety w takich miejscach niekiedy brakuje zatyczki do umywalki , co uniemożliwia skuteczne zatrzymanie wody. Wówczas nasze pranie staje się uporczywą walką z czasem. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi prosty patent, znany wśród doświadczonych turystów - wystarczy kilka monet i worek foliowy.

Aby zatkać odpływ w umywalce, wystarczy wyłożyć go foliową siatką, a następnie umieścić na niej monety, dokładnie w miejscu odpływu. Dzięki temu prostemu trikowi możemy skutecznie zatrzymać wodę w umywalce, aby spokojnie przeprać nasze ubrania. Po zakończeniu prania wystarczy wyjąć monety i folię, a następnie spłukać zlew. To proste rozwiązanie może okazać się niezwykle przydatne, gdy nie mamy dostępu do pralki.