To buty idealne na odwilż. W nich nie przemokniesz!

Okres jesienno-zimowy jest dużym wyzwanie dla naszego układu odpornościowego. Wówczas warunki atmosferyczne są szczególnie trudne. Deszcze ze śniegiem, niskie temperatury i wszechobecna wilgoć dają się nam we znaki. Wychodząc z domu, powinniśmy zadbać o ochronę. Ubranie, które zabezpieczy nas przed chłodem jest ważne. Równie ważne jest jednak odpowiednie obuwie. Nie ma bowiem nic gorszego, niż przemoknięte i odmrożone stopy, zwłaszcza gdy cały dzień przebywamy na zewnątrz.

Obecnie sklepy oferują nam dużo alternatyw. Możemy wybierać spośród różnych modeli butów jesienno-zimowych. Niektóre z nich określane są jako wodoszczelne. Równie często spotykamy się jednak z nazwą "obuwie nieprzemakalne". Czy pomiędzy tymi dwoma pojęciami możemy postawić znak równości? Niekoniecznie. Jak się okazuje, pojęcia te różnią się od siebie.

Buty wodoszczelne: Czym się charakteryzują?

Buty wodoszczelne stworzone są z materiału, przez który woda nie jest w stanie przeniknąć, na przykład z gumy. Najbardziej powszechnym przykładem wodoszczelnego obuwia są oczywiście kalosze. Wybierając je, mamy pewność, że nawet jeśli będziemy stać w kałuży przez długi czas, nasze stopy pozostaną suche.

Kalosze są praktyczne i cieszą się w ostatnich sezonach dużą popularnością. "Sieciówki", podglądając trendy prosto z wybiegów, coraz częściej proponują swoim klientom gumowce. Możemy wybierać wśród różnych kształtów i kolorów.

Kalosze mają jednak dużą wadę: są wykonane ze sztucznego tworzywa, dlatego stopa nie może w nich "oddychać". To podczas dłuższego użytkowania powoduje to dyskomfort.



Zdjęcie Buty wodoszczelne stworzone są z materiału, przez który woda nie jest w stanie przeniknąć /123RF/PICSEL

Obuwie nieprzemakalne: Czym się charakteryzują?

Obuwie nieprzemakalne charakteryzuje wysoki stopień ochrony przed wodą. Tego typu buty nie dają nam jednak gwarancji, że woda nie przedostanie się do środka. To jak długo nasze stopy pozostaną suche, zależy od właściwości materiałów, z jakich zostały wykonane oraz systemów zabezpieczających, zastosowanych podczas produkcji.

Buty nieprzemakalne mogą być wykonane na przykład z naturalnej skóry. Ten rodzaj obuwia bardzo dobrze nadaje się do chodzenia na co dzień, zimą lub jesienią. Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na szczelność szwów oraz wysokość podeszwy. Dobrze pamiętać także o systematycznej impregnacji.

Skórzane buty mogą nie zdać egzaminu w ekstremalnych warunkach. Jeśli planujemy zimowe wycieczki, powinniśmy rozważyć obuwie z dodatkowym zabezpieczeniem. Membrana tworzy skuteczną i trwałą ochronę przed wodą, zapewnia również oddychalność, co przekłada się bezpośrednio na nasz codzienny komfort. Zimowo-jesienne buty z membraną będą idealnym rozwiązaniem, zarówno podczas odwilży, jak i długiego zimowego spaceru.

Obuwie nieprzemakalne charakteryzuje wysoki stopień ochrony przed wodą. W ekstremalnych warunkach woda może jednak dostać się do środka / ©123RF/PICSEL

