1 czerwca 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzował zapisy na kontach ubezpieczonych - podstawowym oraz subkoncie. Konto podstawowe to takie, na którym zapisywane są płacone co miesiąc składki emerytalne. Wiemy, że zostaną one podniesione o 14,4 proc. Subkonto to konto, na którym zapisywane są składki, które otwarte fundusze emerytalne przekazują co miesiąc do ZUS. Te zostaną podniesione o 9,2 proc. Co oznacza to dla przyszłych emerytów?

Rekordowa waloryzacja świadczeń. Warto przejść na emeryturę w lipcu

Za rekordową waloryzacją stoi oczywiście wysoka inflacja, która wyniosła w maju 13 proc. a obecnie spadła do 12,5 proc. Tak wysoka inflacja wiąże się oczywiście z drożyzną, spadkiem siły nabywczej pieniądza i wartości oszczędności, ale jest jedna grupa, która może na niej skorzystać. Chodzi o osoby, które przejdą na emeryturę w lipcu tego roku.

Kilka dni temu Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił w Monitorze Polskim pierwszy wskaźnik waloryzacji w wysokości 14,4 proc. - jest on najwyższy od 2000 roku! Zapisy na subkontach zostaną podniesione natomiast o 9,2 proc. To oznacza, że pracownik, który zebrał na emeryturę 300 tys. zł, powiększy swój kapitał aż o 43,2 tys. zł. Jeśli zebrał natomiast 400 tysięcy złotych, to już w lipcu będzie miał na koncie o 14,4 proc. więcej, czyli o 57 tys. zł!

Z informacji podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że przeciętnie na subkoncie mężczyzny z rocznika 1958 (w tym roku może zostać emerytem) jest ponad 65,6 tys. zł. Po waloryzacji jego konto powiększy się o 6 tys. zł.

Przy obliczaniu emerytury wartość zebranych składek na obu kontach dzieli się przez prognozę dalszego trwania życia, aktualizowaną co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Eksperci przekonują, że lipiec tego roku to najlepszy moment na przejście na emeryturę - z prognoz wynika, że może być ona wtedy wyższa nawet o 400 zł. To jednak nie wszystko - przejście na emeryturę w lipcu to także gwarancja otrzymania "czternastki", która będzie wypłacana już w sierpniu.

