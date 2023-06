Czym jest kod PIN?

Obecne technologie stosowane w bankowości elektronicznej, pozwalają nam płacić za dobra i usługi bez używania fizycznej karty płatniczej, ale mimo to "klasyczna" metoda uiszczania opłat nadal jest bardzo popularna i chętnie wykorzystywana. Niestety wykorzystywana nie tylko przez samych właścicieli kart płatniczych, ale również złodziei.

Kod PIN to osobisty numer identyfikacyjny, a zarazem hasło uwierzytelniające i zabezpieczenie, niezbędne podczas wypłacania gotówki z bankomatu, czy dokonywania płatności w placówce usługowo-handlowej lub sklepie internetowym.

Kod PIN do karty płatniczej składa się z czterech cyfr i jest ustalany przez właściciela danej karty. Niestety wiele osób, chcąc zapamiętać swój kod PIN, ustala go, posiłkując się m.in. swoją datą urodzenia. W większości przypadków dwie pierwsze cyfry składać się będą z kombinacji 19 i 20, co niebywale ułatwia złodziejom rozszyfrowanie dwóch pozostałych cyfr.

Z kolei dla oszustów stanowi to doskonałą okazją do wyczyszczenia naszego konta z wszystkich oszczędności.

W momencie, kiedy dojdzie do kradzieży naszej karty płatniczej lub jej zgubienia, i zanim zdążymy ją zablokować w banku, złodzieje mają możliwość wypłacenia za jej pomocą pieniędzy. Oszuści dysponują listą najłatwiejszych do rozszyfrowania kodów PIN i skrzętnie z nich korzystają. Zatem jeśli twój kod PIN znajduje się na poniższej liście, rozważ jego zmianę, zanim padniesz ofiarą przestępców.

Oto najłatwiejsze do rozszyfrowania kody PIN

Były pracownik firm Microsoft i Facebooka, Nick Berry, korzystając z bazy ujawnionych wcześniej numerów PIN, wziął pod lupę wszystkie czterocyfrowe kombinację i po ich przeanalizowaniu stworzył listę kodów PIN, które w szybki sposób mogą zostać rozczytane przez złodziei.

Takiego kodu PIN lepiej nie ustawiaj dla swojej karty płatniczej:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580

Pamiętajmy również, by nigdy nie zapisywać ustalonego kodu PIN, na wypadek, gdybyśmy go zapomnieli. Jeśli już zdarzy nam się zapomnieć, jaki kod zabezpieczający przynależy do naszej karty, zgłośmy się do banku, gdzie bez problemu po procesie weryfikacji będziemy mogli ustawić nowy PIN.